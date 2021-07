La mejor empresa en diseño e instalación de parques infantiles y parques biosaludables

Cuando hay que instalar una zona de esparcimiento y recreo como puede ser un parque infantil, un equipamiento deportivo urbano o un parque para mascotas, surge la duda de dónde acudir para que estas instalaciones sean las más adecuadas y estén perfectamente homologadas. En AXAPLAY se podrá encontrar la tranquilidad de una empresa con 20 años de experiencia en el sector de los juegos infantiles, mobiliario urbano, elementos biosaludables y tipos de suelo, tanto destinados a paisajismo como para el juego.

Especialistas en la instalación de parques infantiles

En AXAPLAY son profesionales altamente cualificados para diseñar, gestionar, montar y reparar los parques infantiles de exterior. Trabajan para administraciones públicas, nuevas urbanizaciones, guarderías, colegios, y para particulares que deseen aprovechar un espacio verde para instalar una zona de juegos para los niños. Entre los trabajos realizados por esta empresa, hay que destacar la instalación parques infantiles en Málaga, donde han diseñado y construido áreas infantiles realmente increíbles adaptadas a cada espacio y donde se incluyen diferentes composiciones de elementos según las preferencias del cliente.

Expertos en parques biosaludables

Un parque biosaludable no deja de ser un espacio al aire libre donde se realiza una composición con diferentes elementos en los que las personas mayores pueden realizar distintos tipos de ejercicios muy saludables para su salud cardiovascular y para sus articulaciones. Es lo que se conoce como parques para mayores y están perfectamente diseñados para adecuarse a las necesidades de movimiento y deporte que requieren las personas de edades avanzadas.

Dependiendo de la zona verde en la que se instalen y de las preferencias del cliente (ya sean organismos oficiales como ayuntamientos o urbanizaciones privadas) se elegirán unos elementos u otros, siempre teniendo en cuenta el tipo de público al que van dirigidos y que se adapten a los espacios.

Circuitos caninos AXAPLAY

Al igual que otro tipo de parques, existen zonas verdes que se destinan especialmente para los animales, de forma que los dueños de mascotas puedan pasear o estar en ellos y los perros puedan tener un espacio especialmente diseñado para jugar, correr y ejercitarse. Se trata de los parques caninos, una de las opciones más demandadas en los últimos años para cubrir las necesidades de los dueños de mascotas que desean que sus animales puedan pasar un buen rato al aire libre sin peligros. Son instalaciones especialmente diseñadas para que estos animales de compañía pasen un estupendo momento de juegos y ejercicio y, además, están fabricados con materiales que resisten perfectamente la intemperie, las limpiezas con agua a presión, así como la limpieza con productos químicos especiales. Son instalaciones que no se ven afectadas por la humedad, ya que no llevan elementos de madera o contrachapado, y tampoco les afectan los residuos caninos, por lo que ofrecen la garantía de no deteriorarse o pudrirse.

Instalación, mantenimiento y repuestos

En AXAPLAY no solo diseñan e instalan parques infantiles, parques para mayores o parques caninos, además, también se encargan del mantenimiento de estas áreas de juegos y actividad realizando mantenimientos integrales de los mismos con una periodicidad semanal, mensual o trimestral, dependiendo de las necesidades de cada cliente. Las tareas de mantenimiento se realizan con inspecciones oculares, funcionales y completas y se realizan informes de situación acerca del estado de las instalaciones para que las mismas cumplan todas las normativas vigentes y los elementos de cada instalación mantengan su homologación y sigan siendo siempre seguros.

Igualmente, desde la empresa se encargan de proporcionar los repuestos necesarios en caso de que algún elemento de sus parques se estropee. Ellos mismos los reparan suministrando los elementos que sean necesarios reemplazar o reparar.