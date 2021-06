¿Por qué Bitcoin vale más ahora que Visa y Mastercard juntas?

Su crecimiento en el mercado actual ha hecho que esta criptomoneda pueda llegar a valer más que Visa y Mastercard juntas, algo que puede dar indicios sobre su influencia en el mercado para los próximos años.

El valor del Bitcoin

La principal criptomoneda que puede cambiar el mundo económico y financiero, tal y como se conoce ahora, es el Bitcoin. Su popularidad se debe en gran parte a todas las ventajas que puede aportar a los usuarios, así como a la posibilidad de invertir en ella por medio de programas, como Bitcoin Up acceso.

Gracias a esto la capitalización de la criptomoneda puede aumentar, hasta el punto de superar a bancos y redes de pago por igual. De acuerdo con datos recientes, el Bitcoin, conocida también por sus siglas BTC, ha alcanzado un valor más alto que los tres bancos más grandes del mundo en cuanto a capitalización del mercado.

La capitalización de la criptomoneda ha alcanzado cerca de los 1,15 billones de dólares, mientras que la capitalización de mercado de los bancos JP Morgan, Bank of America, y The Industrial and Commercial Bank of China, es de unos 1,08 billones de dólares.

Sin embargo, los logros de la criptomoneda no son solo estos, ya que también supera a las redes de pago más utilizadas desde hace mucho tiempo, las cuales combinadas pueden alcanzar una capitalización de mercado de unos 871 mil millones de dólares, una cifra muy por debajo del valor del Bitcoin.

Aunque en los últimos días, la criptomoneda ha tenido un pequeño retroceso y una leve caída en su capitalización, su valor es lo suficientemente alto como para continuar con el título de activo más significativo por encima del billón de dólares.

El valor del Bitcoin en el mercado es imparable, dado que a pesar de sufrir algunas caídas durante este y los próximos años, la importancia de su presencia en el mundo económico es tan alta, que hasta las mismas empresas Visa y Mastercard, se han unido a esta tendencia, al aceptar esta criptomoneda como medio de pago.

¿Por qué es tan popular?

Son muchos los motivos por los cuales el Bitcoin, así como las otras criptomonedas, han alcanzado tanta popularidad entre las personas, incluso pueden con el interés de entidades financieras, empresas e instituciones reconocidas a nivel mundial.

El principal motivo es que invertir en ella es muy fácil, como ya hemos mencionado más arriba, dado que es posible contar con programas capaces de hacer estas operaciones de una forma muy fácil y segura, gracias a que se puede invertir en el momento correcto después de analizar el mercado.

Además, las personas no deben preocuparse por nada, ya que funcionan de forma automática, por lo que pueden generar dinero con inversiones en Bitcoin, sin tener experiencia o conocimiento previo. Por otro lado, hacen uso de la tecnología blockchain o cadena de bloques, una tecnología que puede garantizar la mayor seguridad con las operaciones de Bitcoin.

Cabe destacar que se trata de una criptomoneda descentralizada, esto quiere decir que no está regulada por bancos, organizaciones o gobiernos, siendo la alternativa perfecta para las personas interesadas en poder obtener un mayor control sobre sus finanzas, sin intermediarios o terceros.

Otro aspecto destacado de esta moneda virtual, es que se puede utilizar en cualquier país como medio de pago, gracias a que plataformas como PayPal, o proveedores de pago como Visa y Mastercard, ya trabajan con el Bitcoin, por lo que es más fácil para los usuarios hacer transacciones de compraventa sobre productos o servicios en otros países que puedan manejar una moneda distinta a del país propio, de esta manera se elimina la necesidad de tener que acudir a una casa de cambio.

Todos estos motivos han convertido al Bitcoin en una de las criptomonedas con mayores inversores y con más reconocimiento en el mundo actual, gracias a esto es que capitalización ha alcanzado tales valores.

Bitcoin es una criptomoneda que ha abierto un nuevo camino en el mundo económico y financiero, su crecimiento poco a poco la puede convertir en la nueva forma de invertir y de pagar, por lo que se espera que su capitalización pueda seguir en aumento en los siguientes años.