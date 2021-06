¿Pueden protegerse los recursos al usar un exchange no tan seguro?

Otra característica que es aconsejable buscar en una exchange, es que cuente con un sistema de geo bloqueo, para limitar las transacciones con criptomonedas a regiones particulares. Esta medida ofrece más seguridad, al no tener riesgo de hacer transacciones en áreas no autorizadas.

Una recomendación que hacen los expertos, es no mantener dinero, virtual o no, durante mucho tiempo en una plataforma exchange, debido a que si la plataforma no es estable, el mismo puede desaparecer, presentar un mal funcionamiento o se puede correr el riesgo de perder el acceso al portal. Lo más seguro es transferir los fondos que se necesiten o mantenerlos allí hasta concretar una negociación.