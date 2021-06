Las pulseras tobilleras marcan tendencia este verano

Las tobilleras, complementos originales y atrevidos como pocos, llegaron hace un par de años con fuerza y no piensan irse tan fácilmente. Este verano vuelven a crear tendencia y se convierten en un accesorio que no puede faltar en ningún look estival

Lejos de haber sido una moda pasajera, las tobilleras que conquistaron las terrazas, playas y piscinas en el verano de 2019, se mantuvieron durante el 2020 y vuelven con más fuerza esta temporada. La pulsera de tobillo ha conseguido afianzar su éxito temporada tras temporada y ya empiezan a ser lucidas por las influencer de la moda en las redes sociales y otros medios de comunicación. Un complemento económico, pero con un gran impacto visual que se convertirá un año más en un must veraniego

La joya perfecta para el verano

Las pulseras tobilleras son las joyas perfectas para complementar looks de playa y un elemento ideal para todos aquellos que necesitan un toque informal y desenfadado en su estilo personal. En el siguiente artículo se van a ver los modelos más destacados que presenta San Saru, la tienda online referente en joyas de todo tipo.

Tobilleras con colgantes y con piedras

Las Tobilleras de plata son ideales para pieles broceadas por el sol, como las rompedoras con colgantes Darsh, Chamak o Bha.

La tobillera Darsh cuenta con el detalle de una media luna en plata de ley 925. Se trata de un diseño sencillo y bonito que estiliza el tobillo. También está disponible chapada en oro de 22 kilates.

La tobillera Chamak, por su parte es elegante y original hecha en Plata de Ley 925. Destaca por el diseño de su cadena en espiral de la que cuelgan corazoncitos de circonita.

La tobillera Bha es la más divertida y desenfadada, formada por una cadena fina y de la que cuelgan pequeñas estrellitas.

Entre aquellos modelos con piedra destaca Akash, por su elegancia. El color verde-azulado de la Piedra Natural es ideal y transmite frescura en los días y noches cálidos del verano. Esta elaborada en Plata de Ley 925 y también está disponible chapada en oro de 22 kilates.

Tobilleras con eslabones

Las pulseras para los tobillos con eslabones tienen un diseño particularmente elegante que siempre queda bien. Entre los modelos más destacados de esta temporada están Devadas, kinari y Prasad.

La tobillera Devadas poseen un diseño muy bonito que destaca por sus eslabones finos y alargados que se entrelazan entre sí. Está elaborada en Plata de Ley 925, y también se puede comprar el oro chapado de 22 kilates. Está hecha a mano y su sencillez permite llevarla sola o en compañías de otras tobilleras.

La tobillera Kinari es un clásico en este tipo de complementos elaborada a mano en plata de ley. Está formada por eslabones pequeños intercalados con algunos eslabones más alargados. Cuenta con el mismo diseño de la pulsera Balu y el collar Vintej, por lo que se puede llevar el conjunto completo y que queda genial.

La tobillera Prasad está elaborada en Plata de Ley 925 y conquista con su estilo sencillo y versátil formado por eslabones alargados y finitos unidos entre sí. Es perfecta para llevar sola o combinar con otras similares.

Tobilleras de oro

Si bien los modelos de plata quedan perfectos en pieles morenas o bronceadas, las Tobilleras de oroquedan bien en cualquier tono de piel. Destacan los modelos Himani ORO y Divya ORO, que también pueden encontrarse en plata para quienes así lo prefieran.

La tobillera HimaniORO es una joya muy versátil, sencilla y cómoda, que combina con cualquier look. Está formada por una cadena fina de eslabones con agrupaciones de 3 bolitas. Es una tobillera de Plata de Ley 925 chapada en Oro de 22 quilates.

Divya ORO es un diseño que enamora por su elegancia y sencillez. Al igual que la anterior, está hecha de Plata de Ley 925 chapada en Oro de 22 quilates. Es una pieza única e irresistible que se compone de una cadena muy fina con pequeñas bolitas de 1 mm de diámetro y con una separación de 2 cm entre bolitas. Se puede combinar con un collar con el mismo diseño, el collar Uday ORO.

¿Cómo lucir este complemento veraniego?

Las grandes firmas de moda han incluido las pulseras tobilleras en sus desfiles en las pasarelas por lo que se ha convertido en un complemento de calle para lucir con todo tipo de calzado, no solo con sandalias.

Con sandalias

Perfectas para el verano, este tipo de pulseras con sandalias quedan simplemente perfectas, sobre todo los modelos sencillos que combinan con diferentes tipos de calzado.

Descalza en la playa

Sin duda una de las formas más bonitas y románticas de llevar las tobilleras es lucirlas en un día de playa. Es un accesorio ideal que queda perfecto y resalta mucho con el tono bronceado en la piel. Los pies descalzos se visten de este modo de forma elegante y muy original.

Con tacones

Esta joya queda ideal con unos tacones, aportando un toque sutil, sexy y elegante que atrae todas las miradas. Un look no apto para mujeres que quieren pasar desapercibidas.

Con tenis

Y para looks atrevidos el que presenta su uso con tenis y sobrepuestas encima de los calcetines.