Torrent Locura: qué es y cuáles son las alternativas para descargar tus películas favorita

Ya ha pasado algún tiempo desde aquella época en la que las personas acudían a los videoclubs para alquilar sus películas favoritas. Con el transcurso de los años, el influjo de internet y el crecimiento de una demanda inevitable, han empezado a surgir nuevas maneras de ver contenido audiovisual de calidad y desde la comodidad del hogar. Las plataformas de streaming se han convertido en la principal fuente de entretenimiento, además de las páginas de descarga de torrents, una de las opciones a las que la mayoría de las personas recurren a la hora de consumir películas y series.

¿Qué es Torrent Locura?

Descargar torrents es una de las formas más fáciles de consumir cualquier tipo de contenido, especialmente si se trata de material audiovisual. Con el paso de los años han aparecido páginas especialmente dedicadas al alojamiento de torrents, para que quien lo desee pueda descargar gratuitamente, tanto capítulos de series de televisión como películas o cortometrajes en alta definición. Torrent Locura fue, en este sentido, una de las plataformas líderes, ya que era posible encontrar todo tipo de contenido en la web de Torrent Locura, desde el material audiovisual más viejo al más novedoso, con categorías que permitían hallar fácilmente cualquier título. Pero como suele ocurrir con sitios de estas características, llegado un momento empezó a tener problemas legales por derechos de autor y fue eliminada de internet.

De más está decir que esto no acabó con los miles de usuarios que continúan buscando sitios para descargar este tipo de material. Ante la imposibilidad de muchas personas para pagar suscripciones mensuales por el consumo de estos contenido, estas plataformas continuaron multiplicándose y la caída de Torrent Locura sólo dejó una brecha más abierta.

The Pirate Bay

Desde su creación en 2003 hasta la fecha, reúne una inmensa cantidad de contenido de todo tipo: desde series hasta películas, libros o videojuegos en diferentes idiomas. Aunque no es precisamente una página web sino un motor de búsqueda, The Pirate Bay cumple perfectamente con su función. Se encarga de localizar los mejores torrents y ponerlos a disposición para su descarga. No hay que hacer nada más.

YTS

Yts es una de las plataformas más conocidas por los amantes de las descargas de torrents y el público cinéfilo, ya que tiene una base de miles de títulos, desde los más conocidos hasta títulos independientes. Además, pone a disposición la descarga de películas con subtítulos y ofrece diferentes opciones en cuanto a calidad de imagen para la descarga de los archivos, pudiendo disfrutar de las mejores películas con una excelente definición.

DivxTotal

En esta plataforma podremos encontrar series de televisión y películas con diferente calidad de imagen, siendo todas óptimas para su correcta visualización). Además, también reúne títulos de videojuegos, música y hasta programas para el ordenador. Su interfaz es fluida y sencilla de usar, por lo que sin problemas podremos buscar el título que estábamos buscando y encontrarlo para su descarga.

Las mejores películas con un clic



A día de hoy es mucho más fácil encontrar material audiovisual en internet, porque hay una comunidad inmensa dedicada a este fin. Son cada vez más los usuarios que buscan descargar contenido con estas características de forma gratuita, y cada vez más las plataformas que ofrecen este tipo de servicios. Por eso, simplemente se trata de buscar y de escoger aquella que, por su contenido o interfaz, nos resulte más adecuada o cómoda. En la actualidad, prácticamente todo se puede encontrar en internet, es cuestión de tener paciencia y emprender la búsqueda.