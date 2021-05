Los nuevos giros de la industria del automóvil

Las nuevas tecnologías traen consigo avances que provocan cambios de gran calado en variedad de ámbitos y sectores. El mundo del automóvil es, sin duda, uno de ellos. Al ser un sector que depende en gran medida de las innovaciones técnicas, es uno de los ámbitos con más movimiento del panorama industrial. Pero los cambios que afectan al sector no se limitan sólo a cuestiones técnicas o tecnológicas, también los cambios e innovaciones a nivel social y comercial tienen una influencia significativa en las nuevas direcciones que se van tomando en el sector.

Nuevas formas de enfocar el uso de un vehículo personal

Si queremos disfrutar de las ventajas de un vehículo propio, ¿tenemos que adquirir uno en propiedad? La respuesta a esta pregunta, hasta hace pocas décadas, no ofrecía demasiadas salidas. Si querías disfrutar de un coche como si fuera tuyo, no había otra, tenías que comprarlo. Por suerte, a medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido estableciendo nuevas modalidades de uso y disfrute de este tipo de bienes. Los coches renting son un buen ejemplo de ello. Con esta nueva perspectiva, no hace falta hacerse con la propiedad del vehículo (con el desembolso, los engorrosos trámites burocráticos y legales, y las consiguientes preocupaciones a nivel de puesta a punto y mantenimiento del automóvil que eso conlleva). Se trata, de un acuerdo de arrendamiento a largo que permite al usuario utilizar el vehículo durante un plazo determinado (normalmente entre 2 y 5 años) como si fuera suyo a cambio de una cuota mensual o anual, pero sin tener que preocuparse de todas esas cuestiones que pueden hacernos pensarnos dos veces lo oportuno de adquirir un vehículo en propiedad.

¿Y a nivel de tecnología?

Aquí, como decíamos al principio, los cambios son cada vez más veloces y sorprendentes. Temas como la digitalización se están abriendo paso con cada vez más protagonismo en los nuevos modelos, lo mismo que el internet de las cosas, que empieza a formar parte de cada vez más sistemas de abordo. La sostenibilidad y las emisiones son otra de las facetas claves en las que más se invierte: los coches híbridos, eléctricos o con sistemas de reducción de emisiones, no solo son una necesidad cada vez más acuciante en muchas ciudades —que tienen limitadas sus zonas más céntricas en base a este tipo de criterios—, si no que se trata de un requerimiento cada vez más firme de unos consumidores más y más concienciados con esta problemática.