Audífonos, la revolución de la salud auditiva

La salud auditiva es fundamental para tener buena calidad de vida. Cuando por diversos motivos patológicos o porque la edad avanza se comienzan a notar síntomas de haber perdido audición, es importante ponerse en manos de profesionales de la audiología para que establezcan un diagnóstico claro del problema que se puede sufrir.

Una vez diagnosticado el tipo de sordera que se tiene y aplicados los tratamientos que fuesen necesarios en cada caso, se hace interesante contar con la ayuda de un audífono para poder escuchar mejor. Existen cientos de modelos de audífonos que se adaptan a las necesidades de cada usuario. En el Centro Auditivo Claso, un centro de audiología en Barcelona, ofrecen más de 100 audífonos diferentes y de diversas marcas para que el paciente pueda elegir el que más se adecúe a su estilo y ritmo de vida.

En el Centro Auditivo Claso cuentan con más de treinta años de experiencia en el mundo de la audiología, saben cómo deben tratar a cada persona, y para ello, lo primero es conocerlas, saber sus necesidades, escuchar y plantear las soluciones más específicas para cada una. Por ello atienden a las personas siempre desde la transparencia, informando de forma clara y concisa, y explicando todos los elementos necesarios para que puedan elegir el audífono más conveniente para cada uno de ellos.

Fuera complejos, gana en salud

Puede que en ocasiones pueda dar vergüenza utilizar un audífono, pero la realidad es que estos aparatos son esenciales para tener una buena salud auditiva, y al igual que se utilizan gafas cuando se tienen problemas de visión, hay que normalizar el uso de audífonos cuando no se oye bien. Además, la verdad es que cada vez son aparatos más pequeños y discretos, por lo que no hay excusa para no probarlos.

En Claso, los especialistas asesoran a las personas para que puedan elegir el modelo y la tecnología que más les interese en función de su estilo de vida y de sus costumbres. Para comenzar, realizan una revisión auditiva gratuita, y tras ella evalúan el tipo de aparato que puede ser más apropiado para cada persona. Durante quince días se permite al usuario utilizar el audífono elegido para ver cómo se acomoda a él y si está realmente convencido. Tras ese período se puede devolver sin coste si finalmente no se quiere.

Los audífonos se adaptan a cada persona de forma individualizada, para que funcione y ofrezca sus prestaciones al máximo. De hecho, también pueden realizar moldes auditivos a medida del paciente, para que el audífono se adapte perfectamente a la persona.

En cuanto a los precios, no hay que preocuparse, ya que estos artículos pueden pagarse con diferentes opciones de financiación a medida (hasta 36 meses).

Tipos de audífonos

Existen diferentes tipos de audífonos. Todos son buenos, lo importante es adquirir el que se ajuste a las necesidades de cada uno.

Los Intras son los recomendados para personas con pérdida auditiva leve o moderada. Se colocan dentro del conducto auditivo y su carcasa es a medida.

Los Recargables llevan unas baterías muy pequeñas de poco consumo. Se recargan varias horas y se pueden usar durante todo el día.

Por su parte, los Retroauriculares son los que más potencia tienen, y, por tanto, los más grandes. Son los que deben utilizar las personas con pérdidas auditivas severas.

En cuanto a los RIC (Receptores en Canal), se trata de unos audífonos que se colocan en la parte trasera de la oreja, por lo que son muy discretos.

Los audífonos pediátricos son fabricados especialmente para adaptarse a los niños.