Estas son las influencers fitness más seguidas en España

Los canales digitales nos han permitido relacionarnos con otro tipo de celebridades, mejor conocidas como influencers. Son personas que comparten con el mundo sus conocimientos acerca de moda, estilo de vida o que cuentan con un talento extraordinario para comunicar convirtiéndose en un modelo a seguir para cientos de personas, ¡esos son los influencers!

Saber acerca de las últimas novedades de estas celebridades 2.0 es sencillo. Lee toda la actualidad de los famosos en Pronto.es y es casi seguro que entre actores, cantantes y modelos muy top, encontrarás también alguna que otra primicia acerca de algún influencer de gran relevancia en España y el mundo.

Gracias a que muchas de estas figuras dentro de las redes sociales gozan de gran aceptación entre los seguidores y que la mayoría de las veces imponen tendencias, algunas marcas las han adoptado como embajadoras de sus productos.

Muchos otros influencers han optado por promover un estilo de vida francamente saludable, proporcionándonos consejos muy valiosos acerca de nutrición, ejercicios y mindfulness. A continuación, conocerás a algunas de las influencers fitness más importantes de España.

Isabel del Barrio es una mujer que ama hacer ejercicio y muy especialmente correr. Gracias a su pasión, ha logrado reunir a más de 56 mil personas en su cuenta de Instagram, aunque también es muy activa en otras redes sociales, como Facebook o Twitter.

On my trainings shoes, la cuenta de Isabel, tiene mucha información útil para las personas que aman la vida saludable o quieren empezar a correr. No solo hay consejos para ejercitarse mejor y comer de un modo balanceado. También conocerás las mejores marcas y accesorios para outfits deportivos.

Alma Obregón consiguió la fama gracias a YouTube. Su canal, donde comparte una gran variedad de consejos, cuenta con más de 60 mil suscriptores y sus comunicaciones se basan en consejos para cultivar un mejor estilo de vida, prestando una especial atención a su rol de madre y esposa. En Instagram no le ha ido nada mal y es que la sencillez de Alma la ha hecho alcanzar más de 150 mil seguidores, que siguen sus consejos día tras día.

María Pujol es una atleta que ha hecho de las redes sociales un canal muy efectivo para promover las ventajas de cuidar nuestra alimentación y mantenernos en forma, también para impulsar la causa de Nosotras Sí, la asociación femenina a la cual pertenece. La razón del éxito en Instagram de la triatlonista se basa en su sencillez y entusiasmo.

Si pudiésemos hablar de una reina del fitness en las redes sociales, esa corona muy probablemente iría a parar a la cabeza de Patry Jordan, porque la chica ha demostrado ser una verdadera maestra en el manejo de los canales digitales.

Patry no solo cuenta con un canal de YouTube muy exitoso… ¡Actualmente tiene dos activos y supera los cuatro millones de seguidores! Además de compartir en la plataforma de streaming consejos de nutrición y alternativas para ejercitarse, en Instagram también atesora una gran comunidad de casi 500 mil personas.

Paula Butragueño es entrenadora personal y ha inspirado a muchos con su trabajo en redes sociales. Es considerada hoy en día una de las celebridades fitness más seguidas en España debido a sus interesantes tips, que además de impulsar los buenos hábitos, también dedican importancia a los looks deportivos.

¿A cuál de ellas empezarás a seguir hoy mismo?