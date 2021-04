Koretrak Opiniones - Rastreador de fitness con muchas funciones

¿Qué es KoreTrak?

KoreTrak es más que un simple rastreador de fitness. Según su fabricante, se trata de una moderna pulsera de fitness que es una combinación de un rastreador de fitness y un smartwatch. Se considera que el aparato tiene una buena relación calidad-precio y que no sólo debe acompañarle como un accesorio elegante, sino que también le ayudará a alcanzar su mejor forma. El KoreTrak mide, documenta y analiza datos importantes sobre la salud y la forma física, en tiempo real. Las aplicaciones deportivas integradas también contribuyen a una ayuda óptima para un entrenamiento eficiente. Además, los mensajes de texto y las llamadas entrantes se muestran en tu smartphone.

¿Por qué necesito este rastreador de fitness?

El rastreador de fitness puede ser usado básicamente por cualquier persona. Poseer un smartphone Apple o Android no es imprescindible, pero sí es una ventaja, ya que los datos de salud se almacenan en el dispositivo durante un máximo de siete días para su mejor forma. KoreTrak puede utilizarse por varias razones. Se trata principalmente de ofrecerle una visión general de sus valores de salud, que a su vez le sirven de base para tomar decisiones relacionadas con la salud. Por supuesto, KoreTrak también se puede utilizar para ponerse en forma más rápidamente y alcanzar su mejor forma documentando cada entrenamiento y distancia que corre. Así, con los datos recogidos, es mucho más fácil seguir los progresos y, por tanto, alcanzar los objetivos fijados.

Llevar un rastreador de fitness como KoreTrak también puede ser útil si quieres mejorar la calidad de tu sueño haciendo que el rastreador analice tu sueño. Dado que el dispositivo también incluye funciones de smartwatch, como la vibración cuando se recibe una llamada telefónica en el smartphone, KoreTrak también es un complemento útil para tu smartphone si no quieres seguir sacándolo del bolsillo.

Valoración y recomendación de KoreTrak

La información proporcionada por el proveedor sobre las amplias funciones del KoreTrak sugiere que se trata de un rastreador de fitness de alta calidad y bastante funcional, que puede mostrar algunas funciones y el diseño de un smartwatch. KoreTrak cuenta con una amplia función de supervisión de la salud. Según el proveedor, muestra todos los datos de salud importantes, desde la frecuencia cardíaca hasta la presión arterial y los niveles de oxígeno en sangre, en diez segundos. Además, para estar en plena forma, el dispositivo cuenta con un modo multideporte que, según se dice, muestra las calorías quemadas, los pasos dados y la distancia recorrida en tiempo real. Puedes configurar el aviso de inactividad integrado de forma individual. Dependiendo de su configuración, se le recordará después de 30 minutos o incluso después de dos horas para levantarse y moverse. Durante el día, el KoreTrak ya puede marcar en muchas áreas.

Por supuesto, no hay que quitárselo por la noche, sino todo lo contrario. Según el proveedor, el rastreador de fitness incluye un análisis del sueño. Con esto, puedes reconocer cuando estás en fases de sueño profundo y cuando estás en fases REM. Basándose en los datos analizados, puede optimizar su sueño y mejorar su calidad. La aplicación correspondiente te muestra estadísticas sobre tu rendimiento en el entrenamiento basadas en los datos recogidos. Además, el dispositivo también te muestra notificaciones sobre tu mejor estado de forma, que recibes en tu smartphone. El requisito previo para ello es, por supuesto, que hayas emparejado tu smartphone con el KoreTrak. El gadget es compatible con smartphones que tengan el sistema operativo iOS o Android. Además, con la función de vibración, siempre recibirás una notificación inmediata cuando recibas una llamada o un mensaje de texto.

Un aspecto destacado de KoreTrak es su pulsera de diseño moderno. Se trata de una banda de confort elástica, pero robusta, que garantiza una óptima libertad de movimiento y no le limita al hacer deporte o al dormir. El rastreador de fitness también cuenta con una carcasa resistente al agua. Así no tendrás que preocuparte por sudar, correr bajo la lluvia, remar, ducharte o lavar los platos con el aparato en el brazo. Sólo cuando se vaya a nadar puede tener sentido quitarse el gadget de la muñeca.

Teniendo en cuenta los datos técnicos y los comentarios siempre positivos de los usuarios del KoreTrak, parece ser un rastreador de fitness de alta calidad que incluye todas las características que se podrían desear de un gadget de este tipo. Además, se considera que el dispositivo es especialmente asequible en comparación con otros rastreadores de fitness similares.

Datos técnicos de KoreTrak

Monitorización de la salud: ritmo cardíaco, presión arterial, nivel de oxígeno en sangre

Modo multideporte

Aviso de inactividad

Análisis del sueño

Estadísticas de rendimiento de la formación

Visualización de las notificaciones del smartphone

Función de vibración

correa elástica y robusta de confort

Compatible con Android

Compatible con iOS

¿Cuáles son las características de calidad de KoreTrak?

El proveedor de KoreTrak se asegura de que sus datos se transmitan de forma segura durante el proceso de pedido. Los datos están protegidos mediante una encriptación AES de 256 bits. Este cifrado está garantizado por Norton y McAfee. El proveedor ofrece una garantía de devolución del dinero de 30 días con cada pedido, en caso de que cambie de opinión después de realizarlo. Puedes devolver el rastreador de fitness dentro de los primeros 30 días después de la llegada de tu pedido y recuperar tu dinero.

Sin embargo, debe asegurarse de que el embalaje del KoreTrak no ha sido abierto. Además, tiene la opción de reservar una garantía de por vida por un cargo adicional al hacer el pedido. De esta manera, puedes devolver el dispositivo al proveedor si alguna vez se rompe. Esto indica que el proveedor está convencido de la calidad del KoreTrak.

KoreTrak Opiniones

El proveedor de KoreTrak publica en su sitio web numerosas opiniones de personas que ya han comprado y probado el rastreador de fitness. Los comentarios son extremadamente positivos: casi todos los críticos dan al producto cinco de cinco estrellas. Informan de que el KoreTrak motiva para hacer ejercicio mostrando todos los datos importantes sobre la salud y ayudando así a su usuario a alcanzar su mejor forma. Como resultado del aumento de la actividad física -motivada por el aparato-, algunos usuarios del dispositivo se sienten ahora significativamente mejor con su cuerpo.

¿Dónde puedo pedir KoreTrak?

Si está interesado en el KoreTrak, debería echar un vistazo al sitio web del proveedor oficial del rastreador de fitness. Aquí no sólo encontrarás toda la información sobre el gadget. También tiene la posibilidad de pedir el KoreTrak. Actualmente, puedes obtener un 50% de descuento en cualquier pedido realizado a través de la página web oficial. Al principio del proceso de pedido, eliges cuántos rastreadores de fitness quieres tener para conseguir tu mejor forma.

Puede comprar uno, dos o tres KoreTrak con un solo pedido. Tiene sentido pedir más de un dispositivo si no sólo quiere utilizar KoreTrak usted mismo, sino que también quiere regalar uno o dos. Una vez que haya decidido la cantidad del pedido, puede elegir si quiere contratar una garantía de por vida para los rastreadores de fitness. Si lo hace, se le cobrará un importe adicional. A continuación, verás una lista de tus costes totales. También verás que tendrás que pagar los gastos de envío tú mismo. En el segundo paso del proceso de pedido, usted especifica su método de pago preferido. Puedes elegir entre:

PayPal Sofortüberweisung Tarjeta de crédito

En función de la forma de pago seleccionada, introduzca ahora la información correspondiente sobre usted, así como la dirección de facturación y de envío. Una vez hecho esto, haz clic en "¡Comprar ahora!" y tu KoreTrak estará de camino a ti.

¿Quién es el proveedor del producto?

Quality Performance Limited, 377 Valley Rd #1123, Clifton, NJ 07013

Página web: https://www.yourkoretrak.com

Soporte: support.korehealth.com

Información general sobre los rastreadores de fitness

La popularidad de los rastreadores de fitness entre los consumidores preocupados por su salud ha sido ininterrumpida durante años. Ahora hay uno o más modelos diferentes de casi todos los proveedores de teléfonos inteligentes que cuentan los pasos, miden la frecuencia cardíaca y muestran las calorías quemadas a lo largo del día. Las personas que están interesadas en comprar un rastreador de fitness tienen mucho donde elegir y deben informarse detalladamente sobre los diferentes rastreadores antes de comprarlos.

Básicamente, un rastreador de fitness es un pequeño dispositivo que puede llevarse en el cuerpo con un clip o una pulsera. Normalmente se prefiere la variante de pulsera, por lo que el rastreador suele llamarse también pulsera de fitness. Además de un sensor que puede detectar los movimientos, los pequeños dispositivos contienen un procesador que analiza y evalúa los patrones de movimiento. Así, reconoce cuando se dan pasos. Dado que los rastreadores de fitness no sólo cuentan los pasos, los dispositivos también contienen otros numerosos componentes que son necesarios, por ejemplo, para medir la presión arterial o analizar el sueño. Antes de comprar, debería pensar qué funciones son especialmente importantes para usted en su rastreador. Basándose en estos criterios, puede hacer una selección preliminar y encontrar el dispositivo ideal para usted.

Si haces ejercicio al aire libre con regularidad, debes asegurarte de que tu rastreador de fitness sea resistente al agua para que no se dañe en el próximo chaparrón. Además de un podómetro, la mayoría de los dispositivos también cuentan con un indicador de calorías y medición de la distancia, así como una pantalla de reloj. Así, el rastreador puede servir maravillosamente como reloj de pulsera. Para que puedas vincular el gadget con tu smartphone, casi todos los rastreadores de fitness tienen Bluetooth 4.0 o superior. Si quieres optimizar tu sueño, el rastreador debe incluir definitivamente la monitorización del sueño. Lo ideal es que también tenga una función de alarma que te despierte sólo cuando estés en una fase de sueño ligero. Si quieres llevar el gadget no sólo en el gimnasio y mientras corres, sino también en la vida cotidiana, un diseño delgado, más bien discreto y elegante es ventajoso.

También suele valer la pena elegir un rastreador que te permita ver las notificaciones entrantes de tu smartphone en la pantalla pequeña. Algunos de los dispositivos para su mejor forma también le notifican cuando recibe una llamada. Sin embargo, para que esto sea posible, el smartphone debe estar cerca, en el bolsillo del pantalón o en el bolso, por ejemplo. Aunque es casi un estándar hoy en día, debes asegurarte de que tu rastreador de fitness tenga una pantalla táctil para un manejo especialmente sencillo. Otros dispositivos sólo tienen un pequeño botón con el que se puede cambiar entre las funciones individuales del rastreador de fitness. Tampoco hay que descuidar la duración de la batería del rastreador. Esto es especialmente cierto si quieres llevar el dispositivo por la noche para analizar el sueño. Lo ideal es que puedas llevar tu gadget durante cuatro o cinco días sin recargarlo. Sin embargo, algunos dispositivos sólo duran uno o dos días antes de necesitar ser recargados. Tampoco hay que descuidar el tratamiento de los datos por parte del rastreador. Tiene sentido si también hay una aplicación a juego para tu gadget.

Preguntas frecuentes sobre este producto

P: ¿Es KoreTrak un rastreador de fitness o un smartwatch?

R: KoreTrak es una combinación de ambos. Combina la comodidad y el estilo de un smartwatch con la funcionalidad de un rastreador de fitness.

P: ¿Cómo funciona KoreTrak?

R: El funcionamiento del rastreador no es complicado. Gracias al panel táctil integrado, es posible un control intuitivo.

P: ¿Se puede utilizar el gadget cuando no llevo el smartphone?

R: KoreTrak almacena los datos hasta siete días cuando tu smartphone está fuera de cobertura. En cuanto el rastreador de fitness y el smartphone se emparejan a través de la conexión Bluetooth, los datos almacenados en el rastreador se transfieren al smartphone. Una vez que hayas conectado tu smartphone a KoreTrak, la conexión Bluetooth se establecerá automáticamente la próxima vez.

P: ¿Hay diferentes versiones de la pulsera KoreTrak?

R: Sí. Durante el proceso de pedido tiene la posibilidad de elegir entre los colores y tipos de pulsera ofrecidos.

