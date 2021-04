¿Realmente conceden préstamos sin ingresos las entidades de préstamos sin nómina?

En el mundo financiero hay diferentes tipos de préstamos personales y uno de los más sorprendentes son los préstamos sin nómina. Efectivamente, es posible que las entidades encargadas de otorgar los préstamos los otorguen incluso a aquellos que no tienen un ingreso que provenga de un empleador, es decir, una nómina. Sin embargo, hay que tener claro que esto no quiere decir que si no cuentas con un ingreso constante vayas poder obtener un préstamo.

En otras palabras, para poder tener un préstamo sin nómina, debes demostrar que tienes un ingreso mensual recurrente como pensiones, ingresos independientes como trabajador autónomo, prestación por desempleo, etc. Si la entidad considera que no tienes la capacidad para pagar el préstamo no lo otorgará.

Requisitos generales de los préstamos sin nómina

En el siguiente listado tienes los requisitos mínimos que te van a solicitar las entidades para otorgarte préstamos sin nómina:

Tener residencia o identificación española (NIE o DNI)

Ser mayor de edad

Tener una cuenta bancaria española

Recibir ingresos mensuales constantes

Tener un correo electrónico y teléfono de contacto

¿Cuáles son los distintos préstamos sin nómina?

Es importante que sepas que existen diferentes tipos de préstamos sin nómina:

Préstamos de pequeñas cantidades: este tipo de préstamos suelen ser de unos 1000 euros o menos. Se suelen pedir para cubrir pequeñas emergencias.

Préstamos sin aval ni propiedades de garantía: estos préstamos se caracterizan por tener tasas de interés más altas ya que el riesgo que asume la entidad es mayor. La ventaja es que no necesitas pedir ayuda a nadie que te avale ni comprometer tu piso o coche en el proceso de préstamo.

Préstamos a plazos: estos préstamos suelen ser para pagar a medio o largo plazo, de cantidades más altas y, por tanto, con requisitos más exigentes.

Consejos básicos para elegir el préstamo sin nómina

Sabiendo los tipos de préstamos que existen y los requisitos mínimos que debes tener para solicitarlos, nos queda hablar de los aspectos generales a tener en cuenta a la hora de escoger el préstamo que se ajuste a tus necesidades.

Calcula en cuánto tiempo podrás pagarlo. Calcula cuánto dinero realmente necesitas. Comprueba que la cantidad que deseas y el tiempo pensado de pago sean acordes a tu realidad y la del mercado. Compara las opciones entre diferentes entidades financieras y los diferentes requisitos que solicitan. Estudia las tasas de interés, comisiones y cuotas mensuales. Además de si será posible amortizar de forma anticipada o extender el plazo en caso de necesitarlo. Lee los contratos antes de firmar, suena obvio, pero muchos lo pasan por alto.

Estos son los pasos básicos que debes seguir para seleccionar el préstamo sin nómina que se adapte a tus necesidades y a tu capacidad financiera. La idea es que el préstamo sea una solución a tus problemas y no sea uno más que te ponga en aprietos financieros.

Recuerda siempre algo muy importante: lo que te funciona a ti, puede que no funcione a otros, así que las reglas generales son solo una guía que puede no adaptarse a tu caso al 100 %.