Beneficios del CBD para los deportistas

El CBD se está volviendo cada vez más popular y tiene muchas ventajas para sus consumidores. Utilizado en el tratamiento de ciertas patologías, para facilitar el sueño, o para combatir la ansiedad, este producto es cada vez más utilizado por muchos deportistas, y con razón; sería muy beneficioso para ellos. ¿Cuáles son entonces los beneficios de este producto para los atletas?

CBD: ¿De qué se trata?

También llamado cannabidiol, el CBD es un ingrediente activo en la planta de cannabis. De hecho, es una sustancia con poderosos impactos contra el dolor. El CBD también participa en el tratamiento de varias patologías.

La razón por la que esta sustancia es reconocida por la ciencia y se utiliza cada vez más es porque a diferencia del THC, no produce efectos secundarios psicoactivos. Aparte de la dependencia que genera, el THC (otra sustancia del cáñamo) también es una fuente de pérdida de memoria o ataques de ansiedad.

CBD: ¿Cuáles son los beneficios para los deportistas?

Antes de comenzar su entrenamiento, puede tomar CBD. El efecto principal que produce es la reducción del estrés y la optimización de la mente. Por lo tanto, para los atletas que participan en competiciones importantes, tomar CBD unas horas antes del ejercicio reduciría el nivel de estrés en alrededor del 80%.

También es muy útil tomar CBD después de trabajar duro durante sus sesiones de actividad física, ya que ayuda a reducir el dolor. Gracias a las propiedades anti-analgésicas y antiinflamatorias del CBD, el proceso de recuperación muscular es mucho más rápido.

El CBD también ayudará a relajar los músculos. Así que no sólo estará a salvo de los calambres musculares, sino que también se sentirá mucho mejor.

Después de un buen entrenamiento para los profesionales, el cuerpo generalmente produce endorfinas, así como anandamida. Estos receptores permiten que el cuerpo del atleta esté en un estado de bienestar. Así que cuando usted toma CBD mientras se encuentra en este estado de bienestar, el CBD funciona aún más eficazmente.

Así como el CBD funciona más eficazmente con endorfinas y anandamida, también interactúa correctamente con la adenosina. Esta sustancia producida por el cuerpo humano ayuda a promover la circulación sanguínea y la función cardiovascular adecuada.

Por otra parte, el otro beneficio que a los deportistas también les gustará es la regularización del sueño que se ve facilitada por el consumo de CBD. Un buen atleta sabe lo importante que es dormir bien para recuperarse de la fatiga muscular. Un sueño de calidad también reduce el estrés.

Advertencia esencial

Como deportista, usted debe tener cuidado de no depender rápidamente de este tipo de sustancia. Aunque no tenga ni efecto adictivo, ni efectos secundarios, no significa que deba ser consumida excesivamente. Así que tenga cuidado siempre no abusar de su consumo.