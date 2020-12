Fco Javier Zamora, psicólogo, “En la escuela nos enseñan...pero no a gestionar emociones"

No es ningún secreto que las relaciones requieren trabajo. Sin embargo, no existe un manual que describa las habilidades, estrategias e ingredientes necesarios para una relación exitosa. Acudir a psicoterapia no significa que la relación esté fallando o que algo esté intrínsecamente mal. Todas las parejas se atascan y disponer de una persona neutral que no se encuentre en la relación, puede ayudar y beneficiar mucho, fortaleciendo la relación de pareja.

La terapia de pareja es una buena opción cuando los miembros de la misma sienten que están estancados y no pueden encontrar una solución realista a su situación. No existen las parejas perfectas, los conflictos son parte de la vida y de las relaciones humanas. Es utópico y ficticio pensar que es posible estar de acuerdo en todos los asuntos. Se trata de que las diferencias no sirvan para alejarse más sino todo lo contrario, para crecer y enriquecerse como persona y como pareja.

La clave está en un comunicación sana y respetuosa

Tal como se menciona en la plataforma web psicólogo online Colecciona Sonrisas, la comunicación es una pieza clave en las relaciones con los demás. Esta ha de ser no violenta, desde el respeto, empática, sin esperar que los demás adivinen cuando queremos algo, expresando la crítica o el enfado desde la serenidad, usando un filtro mental para no soltar lo primero que se nos pasa por la cabeza y buscando el momento adecuado

La investigación ha puesto de manifiesto que el estilo de comunicación es más importante que los niveles de compromiso, los rasgos de personalidad o los eventos estresantes de la vida para predecir si las parejas continuarán la relación o no.

Los patrones negativos de comunicación como la ira y el desprecio están vinculados a una mayor probabilidad de ruptura. Las parejas que usan un comportamiento destructivo durante las discusiones, como gritar y recurrir a críticas personales tienen más probabilidades de separarse. Los ejemplos de estrategias constructivas para resolver desacuerdos incluyen intentar descubrir lo que siente su pareja, escuchar su punto de vista y tratar de hacerlo reír.

Manejar los conflictos sin daño emocional

Toda relación implica conflictos. Es parte de la vida y del ser humano. Pero experimentar el conflicto no tiene por qué deteriorar la relación. La mejor relación es aquella en la que cada uno de los miembros puede ser honesto el uno con el otro sin faltarse el respeto.

Compartir proyecto en común

En las relaciones de pareja sanas y con sentimiento de bienestar, tanto el uno como el otro comparten un profundo sentido de significado. No solo se "llevan bien", sino que también apoyan las esperanzas y aspiraciones y construyen un sentido de propósito en sus vidas juntos. Y lo hacen todos los días. Se apoyan mutuamente en público y en privado. Están comprometidos uno del otro. Y construyen una vida juntos.

¿Cómo concretar una cita psicológica?

Reservar consulta de psicoterapia online, es un proceso bastante simple. Solo se debe seleccionar la fecha y el horario en el que se desea la cita. Se introducen los datos personales y se continúa con el pago. El cliente recibirá un correo electrónico en el que se confirmará con detalle la reserva de la cita para la consulta. Solo quedará ser puntual al encuentro para comenzar tus transformación personal y descubrir todo tu potencial.