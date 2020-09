¿Cómo influye la tecnología en la etiqueta de las citas?

La forma en que hoy, consigues, planificas y disfrutas de una cita ha cambiado en gran medida. El factor determinante en esa variación son las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TCIs). Estas dibujan un nuevo horizonte en los estilos de vida amorosa. Ya la etiqueta de las citas no será nunca más lo que te contaron o conociste.

La gente prefiere tener citas online

Cuando no puedes mantenerte al día con el ritmo de la vida moderna, las reseñas de páginas de citas te ayudan a encontrar una nueva relación utilizando la tecnología. El otrora ambiente de las citas, formal, rígido, estresante y colmado de incertidumbre ya no responde a los mismos patrones. La gente desde que descubrió que se liga en línea, y se puede evitar ir de bar en bar, buscado al azar candidato, ha cambiado su forma de relacionarse si de amor se trata.

En la actualidad el 40 % de las parejas se forma online. Sin dudas, los adeptos crecen en las filas de esta nueva forma de enamorar. No han cambiado los afectos, pero si la etiqueta que dicta cómo proceder en caso de que apuestes por poner en tu vida el sabor de la pasión.

Las citas rápidas ocupan la preferencia

¿En 5 minutos conoces a alguien? Realmente en 10 años a veces tampoco, por tanto, no nos pongamos tiquismiquis. En 5 minutos puedes tener la idea de si te atrae el otro, y darle una segunda oportunidad si coinciden en sus deseos. Las citas rápidas, entre los nuevos patrones de cómo ligar, ocupan la preferencia. Estas te permiten desafiar el azar, y jugar con ventaja contra el rechazo.

Los nervios existen, es inevitable, pero el miedo al rechazo es menor. Sabes que todos persiguen un mismo objetivo, no le serás indiferentes a nadie y mucho menos te negarán la oportunidad de hablar. A dónde puede llegar esa historia, es difícil predecirlo. Sin dudas las citas rápidas son una oportunidad para no quedarnos cruzados de brazos en la búsqueda de nuestra media naranja. Si tenemos las tecnologías, que no sea solo para aumentar nuestra productividad en el trabajo.

Los programas de emparejamiento minimizan el riesgo de una posible ruptura

Muchos sitios web de citas poseen rigurosos test de personalidad y compatibilidad, y sobre la base de estos se establecen las sugerencias de emparejamiento. Estos programas intentan unir a personas con estilos de vida similares, con gustos, metas, y filosofías que son compatibles.

Toda pareja a lo largo del tiempo le queda claro que no basta la atracción física, para convivir en armonía hay que compartir una serie de valores. Las parejas que se forman bajo la supervisión de la tecnología, con sugerencias de emparejamiento racional, si se conocen y hay química, tienen menos probabilidades de enfrentar conflictos irreconciliables.

Citas online locales mediante geolocalización

Si cada día vas del trabajo a la casa, a veces sales con tus mismos amigos, en estos tiempos poco, y tu círculo de actividades no ha cambiado ¿Cómo conocer a alguien nuevo? La tecnología ha cambiado la forma de hacernos coincidir. Qué bonito en las películas cuando chocan dos almas gemelas, siempre de manera descoordinada en la calle. Para los que seguimos confiando en que existen las almas gemelas, en plural, los sistemas de geolocalización son la solución.

Si deseas tener citas, es simple, vas a tu web de citas online favorita y solo es buscar en la opción cerca de ti. Esta es una variante de lo que ves en las películas, pero más real y alcanzable. Ese chico increíble es poco probable que te lo topes si no fuera por los sistemas que permiten ubicar a todos los que coinciden en tus gustos y están, además, cerca de ti.

Los chatbots de citas están coqueteando contigo

Existe sitios que sorprenden con chatbots que recomiendan como ligar. Otros nos recuerdan lo que debemos evitar si queremos mejorar nuestros resultados. En muchas páginas son los primeros que nos reciben y están para asistirnos ante cualquier duda. No, no están coqueteando contigo, pero sí es una forma avanzada de atención al cliente. Esta complicidad, salvando las distancias, solo puede ser comparada con la de un amigo. Esta es otra nueva experiencia que suma la tecnología a como han ido evolucionando las etiquetas al ligar. El nuevo chaperón ahora lo conocemos como chatbots.

Las tecnologías en la etiqueta de las citas nos han hecho apostar por lo más rápido, lo más cercano, y lo más compatible. Si sabemos combinar de manera equilibrada nuestro yo online, con nuestra personalidad fuera de la web, podremos encontrar en las TICs un aliado insustituible para el amor.