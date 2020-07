Equipamiento básico para salir de ruta este verano

Después de haber pasado tanto tiempo en confinamiento, muchos de vosotros seguramente estabais esperando con ansias el verano para poder salir de ruta y disfrutar de hermosos paisajes y de un gran paseo en tu amada bicicleta.

Es importante que antes de salir en cualquier tipo de ruta (carretera, montaña o pradera) tengas todo el equipamiento necesario para no encontrarte con ningún problema en el camino que no puedas resolver. A continuación, os contaremos cuáles son los accesorios que debes llevar contigo en ruta. Si no tienes alguno de ellos no te preocupes, puedes entrar en la tienda online de Bikestocks, comprar lo que necesitas y recibirlo cómodamente en casa.

Bikestocks es una tienda que ofrece equipamiento y accesorios en su tienda online y también en sus tiendas físicas en Madrid y Barcelona. Su profesionales son amantes de las bicicletas y del ciclismo como tú y saben qué equipo, accesorios y productos puedes necesitar para coger tu bicicleta y salir a disfrutar de un merecido paseo.

¿Qué equipamiento básico es necesario para salir de ruta?

Como os comentábamos anteriormente, hablaremos de equipamiento básico, es decir, solo aquellas cosas que son necesarias para ir en bicicleta. Puede ser que dependiendo del tipo de ruta al que te vayas a enfrentar necesites más accesorios y otros productos que de igual forma podrás encontrar en Bikestocks.

Ropa de ciclismo o ropa cómoda

Lo más recomendable es que salgas de ruta con ropa de ciclismo, pero, en caso de no contar todavía con estos elementos, también puedes tratar de llevar ropa cómoda que te permita moverte sin ningún tipo de problema.

Claramente mientras más especializada sea la ropa utilizada mejor para ti. Por ejemplo, para el verano existen algunos accesorios que permiten que el aire corra mucho más fácil y el sudor no moleste tanto.

Herramientas básicas

No se sabe qué problema puede sufrir la bicicleta en una ruta corta, mediana o larga, por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es llevar una pequeña bolsa con las herramientas más importantes que pueden ayudarte a salir de un problema en pocos minutos. Lo mejor sería llevar algunas llaves allen, uno que otro destornillador y otros elementos como herramientas para las cadenas y más.

Guantes y casco

¡Nunca dejes el casco en casa! No sabes cuándo puedes sufrir una caída y el casco puede salvar tu vida. Los guantes también son accesorios de mucha utilidad para tener un mejor agarre del volante de la bicicleta y para cuidar las manos si van a pasar mucho tiempo en ruta.

Un sistema de señalización en la bici

No importa si vas de ruta por la mañana y crees que no será necesario el sistema de señalización para la bici. La verdad es que no sabes cuánto tiempo podrás tardar o si se presenta un problema en el camino, volverás tarde con la bici y será necesario un sistema de señalización para poder ver y ser vistos.

Hidratación

Finalmente, no debes olvidar llevar una mochila de hidratación o simplemente un termo para tomar agua durante el camino.

Con este equipamiento básico (y quizás alguno que otro más) podrás estar preparado para salir con su bici y disfrutar de una ruta inolvidable. ¡Aprovecha el verano, el mejor momento para andar en bicicleta en nuestro país!