Shishas y cachimbas: la alternativa al tabaco convencional que, además, decora

El mundo de las shishas y cachimbas se especializa más cada año que pasa. Son un tipo de ocio muy común en muchos tipos de fiestas, y hasta supone algunas ventajas muy interesantes en comparación con el tabaco de siempre.

Actualmente podemos encontrar una gran cantidad de modelos y todo tipo de accesorios que permiten personalizar una experiencia completamente diferente. Entre el listado de modelos disponible, el usuario lo tendrá fácil para elegir la mejor pipa de agua, aquella que se pueda adaptar a sus necesidades, y podrá añadirle algunos accesorios adicionales, como es el caso de diferentes boquillas, sabores, piedras, así como carbón para fumar.

A raíz de la prohibición de fumar, se usan shishas y cachimbas en muchos lugares, como bares especializados o teterías. No solo suponen una forma alternativa al tabaco, sino que también se utilizan para decorar los locales. De entre los lugares más destacados en los que se utilizan y decora nos encontramos con palcos y zonas VIP en los estadios (reservados).

La experiencia de fumar en shisha y cachimba

Aquellos que han probado la experiencia se refieren a ella como algo único, como una especie de ritual que realmente queremos compartir con nuestro círculo de amigos.

Fumar en cachimba suele relacionarse con un contexto relajado, con un momento en el que un grupo de personas que tienen gustos afines se reunirán de manera informal. Poco a poco se irán desinhibiendo hasta el punto de que todos se liberarán del estrés y podrán expresarse con total fluidez.

Hay muchos estudios que demuestran que el tabaco que se diseña para la cachimba no afecta tanto a los dientes como el tabaco convencional. Al mismo tiempo, no deja ese desagradable olor que persiste en la piel y en la ropa de los fumadores. Esto es debido a que el tabaco de las cachimbas tiene olores afrutados y muy dulces. Una vez que haya terminado la sesión no será necesario que metamos la ropa en la lavadora para que podamos quitarnos el nauseabundo olor a tabaco de encima.

Reservados VIP con cachimbas y shishas

Teniendo en cuenta que este tipo de práctica se desarrolla en un ambiente informal, podemos encontrar muchos lugares en los que se comercializa este tipo de servicio. Un buen ejemplo de ello son las discotecas que tienen reservados VIP. Solo aquellos que tengan el privilegio de acceder podrán disfrutar de una experiencia limitada y exclusiva.

En los palcos y en las zonas VIP de los estadios también se disfruta de este tipo de ocio. Los llamados boxes VIP son espacios privados con acceso a salas espectaculares, repletas de todo tipo de actividades. Por supuesto, la cachimba es una de las actividades que suele estar incluida.

Incluso aunque el grupo en cuestión decida no optar por ese tipo de ocio esa noche, es innegable que tienen un claro componente decorativo que ayuda a dar más personalidad al espacio. De hecho, en muchos lugares tan solo tiene función decorativa (no se ofrece ese servicio).

Algunas ventajas de fumar en cachimba frente al tabaco convencional

Menor grado de dependencia

El grado de dependencia al que se expone el fumador es muy bajo con el tabaco que ofrecen las cachimbas. El humo que se aspira es claramente diferente al que emiten los cigarrillos de tabaco, siendo mucho menos adictivo.

Menos daños en los dientes

Cómo ya hemos comentado en los párrafos anteriores, este tabaco no daña tanto la dentadura, por lo que nuestros dientes permanecerán blancos durante mucho más tiempo.

Nos ayuda a cuidar mejor nuestra higiene dental y minimiza riesgos asociados.

Olor

Los fumadores de cachimba no tendrán que preocuparse de llevarse el olor del tabaco durante todo el día. Si eres fumador, sabrás lo tedioso que es esto: por mucho que lo intentes con mil olores, al final no te quedará otra que lavar la ropa para que se vaya el olor a tabaco. Y algo similar ocurre con nuestro aliento.

El tabaco de sabores emite un aroma que gusta a todo el mundo, por lo que no resultará molesto: la única dificultad la encontraremos para encontrar un aroma de tabaco que realmente nos guste, y es que hay tantas variaciones que te costará decantarse por uno.

Innovación

El mundo de las shishas y cachimbas ha evolucionado mucho en los últimos años: ahora se están lanzando al mercado algunos modelos que son eléctricos, basados en una tecnología más avanzada y con un grado de innovación que va más allá de lo que nos podríamos haber imaginado.

Si todavía no habéis probado con una experiencia de shisha y cachimba en un reservado VIP, es momento de probarla.

Os ayudará a experimentar nuevas sensaciones y a estar en un ambiente distendido en el que fluirá la comunicación; quizá os atrevéis a desvelar sentimientos que no podríais expresar de otra manera.