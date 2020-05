Un español firma la banda sonora de la última película de Mickey Rourke para Paramount

El pasado viernes 8 de mayo se estrenó en VOD (Video on Demand) como Amazon, Google Play y en el canal privado americano Paramount la última película del ganador de un Globo de Oro, Mickey Rourke.

Aunque la producción española-estadounidense, producida por Magol Films y distribuida por Paramount Pictures y Saban Films, iba a estrenarse en cines, la situación actual ha llevado a que sea a través de formatos digitales en Estados Unidos la que dé salida a The Legion, aunque posteriormente se podrá ver y disfrutar en plataformas digitales como Amazon Prime en diferentes países.

La banda sonora de la película tiene, además, firma española. Jordi Longán es un joven compositor de bandas sonoras con una amplia experiencia en la creación de música para medios audiovisuales.

Desde que comenzara su trayectoria como compositor en diferentes cortometrajes, en la actualidad ha formado parte de proyectos con nombres como Quimet Pla, Maria Molins y Mercè Arànega.

“Mi incursión en el mundo profesional fue a través de un contacto que conseguí con una productora musical de Estambul que se dedicaba a las bandas sonoras de series y películas en ese país. Empecé trabajando como compositor auxiliar para las series Günesin Kizlari y Ask Yeniden que fueron todo un éxito en Turquía y que más tarde se exportarían a más de 20 países como Estados Unidos, México o Chile. Desde entonces he trabajado en hasta 17 series turcas, como compositor principal o compositor adicional. Aunque las más importantes han sido Kalp Atisi o Hayat Bazen Tatlidir, con Yeni Gelin conseguimos la nominación como mejor banda sonora en los Pantene Golden Butterfly Awards, que vendrían a ser como los Emmys turcos” explica Longán.

Pero no solo ha sido la firma musical de series, sino también de spots publicitarios para marcas como Coca-Cola, Finnair o Turkish Airlines.

Todo ello, la experiencia adquirida y la calidad de sus trabajos, le llevó hasta el proyecto de The Legion, cuando recibió la llamada del montador Omar Bermúdez, con quien había trabajado en su primer cortometraje, y quien le abrió la puerta a una prueba con el director, José Magán, quien le incluyó como el compositor de la banda sonora.

“Al principio me quedé en shock. No podía asimilar que la primera película de mi carrera como compositor principal iba a contar con un actor tan mítico de la talla de Mickey Rourke. La verdad que no me lo podía creer. Luego ya fui haciéndome a la situación y a pesar de la lógica presión, fue todo muy emocionante. La película se acerca más al cine independiente que al cine comercial y tuve que balancear la música muy bien para adecuarla al tipo de película que es. La banda sonora es orquestal, con algún elemento híbrido o electrónico. Hacer música es fácil, lo difícil es saber cómo, cuándo y por qué aplicarla en la película” explica.

https://youtu.be/KEwNkcIjdDM