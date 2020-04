La contínua formación es la clave para un futuro mejor

Hazte un futuro

Cada vez con más frecuencia, los estudiantes se están decantando por estudiar Grados Medios, con el objetivo de adquirir los conocimientos y la formación correspondientes, a un área o sector en concreto. Estos estudios, también conocidos como de Formación Profesional o simplemente FP, están dirigidos a aquellos jóvenes que les interesa labrarse un futuro profesional cuanto antes, por este motivo, este tipo de cursos están mucho más enfocados a la práctica que a la parte teórica, aunque también la tienen.

Estudiar un FP grado medio Madrid puede abrir las puertas fácilmente al mercado laboral, con la ventaja de que se obtiene un título homologado y oficial de Técnico Auxiliar en cualquiera de las ramas de estudio que se haya elegido.

Como ventaja, contar con un Grado Medio permite a los estudiantes acceder en el futuro, a un Grado Superior, a través del cual, luego, se puede estudiar una carrera y entrar en la Universidad sin necesidad de tener que realizar la prueba de selectividad.

Todas las titulaciones están perfectamente homologadas y certificadas por el Ministerio de Educación, a la par que cuenta con validación con carácter internacional.

¿Cómo se puede acceder a un Grado Medio?

Aquellos que estén interesados en cursar un Grado Medio, pueden acceder a este tipo de estudios a través de diferentes vías. De esta manera, los estudiantes deben cumplir algunos requisitos. Uno de ellos es poseer el título oficial de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) o en su defecto, un título oficial de un nivel académico que sea superior.

Asimismo, se permite el acceso a las personas que tienen un Título Profesional Básico o estar en posesión de un título de Técnico o Técnico Auxiliar.

De igual modo, se puede cursar un Grado Medio si se ha superado el segundo curso de Bachillerato o BUP. También existen pruebas de acceso a este tipo de ciclos formativos exclusivas pero, para poder presentarse, hay que tener al menos 17 años de edad.

Un último requisito es haber superado la prueba de acceso a la Universidad, habilitada para personas mayores de 25 años.

¿Se puede estudiar a distancia?

Actualmente, ante el estado de alarma, se está fomentando la educación a distancia, es decir, estudiar de manera online y desde casa. En este sentido, estos ciclos formativos también pueden cursarse en este formato, haciendo uso de una plataforma educativa que ofrezca todas las herramientas y materiales necesarios para poder estudiar.

Se trata de uno de los métodos más efectivos que hay ahora mismo, para poder mantener el ritmo de las clases y no perder el hilo durante los meses que no ha habido clases presenciales. Si bien es cierto que las clases online pueden resultar dificultosas de gestionar, lo cierto es que, si se cuenta con una plataforma adecuada, no debe haber problemas.

Con motivo de la crisis sanitaria, la educación online se ha convertido en una buena alternativa formativa y por este motivo, las instituciones educativas están apostando por este modelo virtual. Entre otras cosas, porque permite a los alumnos continuar con su formación, y poder realizarles un seguimiento exhaustivo a través del cual, puedan ser evaluados posteriormente.

¿Qué ventajas tiene este formato?

Estudiar a distancia ofrece un gran número de ventajas, tanto para los alumnos como para los profesores. En primer lugar, destaca la facilidad de uso, puesto que las plataformas educativas están perfectamente habilitadas para poder utilizarlas rápidamente, en cualquier momento y con cualquier dispositivo, siendo el único requisito indispensable una buena conexión a Internet.

También se pueden crear los cursos rápidamente, ofreciendo además secciones específicas para los materiales didácticos necesarios u otros recursos y herramientas para poder impartir las diferentes materias del curso en cuestión.

Asimismo, permite crear chats en línea y foros para poder interactuar tanto con el profesorado como con otros compañeros y por supuesto, se trata de una opción más económica, ya que todo está digitalizado.