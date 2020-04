La importancia de una buena fibra óptica en casa

En los últimos tiempos, la conexión a internet se ha popularizado y extendido por la ciudadanía a un ritmo vertiginoso. Pocos espacios del territorio nacional quedan aún por conquistar en este sentido. La comunicación digital se ha vuelto imprescindible y la fibra óptica es uno de los medios utilizados más recomendables

La fibra óptica es un elemento de transmisión que es usado en las redes de datos para la conexión a internet. Esta tecnología utiliza impulsos fotoeléctricos que se hacen pasar por un hilo de vidrio transparente y, por regla general, se utiliza para transportar datos a grandes distancias, puesto que tiene un ancho de banda mucho mayor que los cables eléctricos, por lo tanto, menores pérdidas y mayor velocidad de transmisión. Los consumidores, en su mayoría, optan por este servicio para conectarse a la gran red global, solo tienen que buscar la mejor oferta fibra y móvilque las empresas proveedoras ofrecen a sus potenciales clientes para que, además, la conexión les salga más económica.

Buena fibra, buena conexión a internet

Todo el mundo quiere tener una buena conexión a internet, que no se caiga y que permita una buena transmisión de datos para que los programas, películas, música, páginas webs, etc. se carguen rápido en el ordenador y se pueda disfrutar de sus contenidos.

Con la fibra óptica, todos estos servicios de internet se obtienen con la máxima velocidad posible y sin interrupciones. No en vano esta es la tecnología que ofrece los mayores beneficios a sus usuarios, tanto a nivel usuario particular como profesional, ya que facilita el aumento de la productividad y la rentabilidad de las empresas que trabajan con este sistema.

Las compañías prefieren la fibra óptica a cualquier otra opción para conectarse a internet porque las operaciones que realizan a diario no se ven sometidas a los errores habituales que se derivan de los anchos de banda, o a la disminución de la velocidad en la transmisión de los datos con los que trabajan.

En comparación con el cable

Con esta tecnología, al contrario de lo que venía ocurriendo con la conexión por cable, el número de usuarios / clientes que se encuentren conectados en la misma zona que un determinado terminal no influirá en el ancho de banda.

El servicio que se ofrece por Cable hace uso de una red troncal en fibra óptica, pero el cableado hasta llegar al usuario se hace con un cable coaxial de televisión. Por otro lado, el ancho de banda que se ofrece por esta troncal se divide entre todos los clientes que se localicen por la misma zona, con la consiguiente pérdida de velocidad y eficacia.

En comparación con el ADSL

El sistema de ADSL es propenso a sufrir interferencias debidas a cambios de tensión, temperaturas, cercanía a otros cables o distancia que mantiene con la central, algo que no ocurre con la fibra óptica.

Aunque es muy difícil de hackear, es decir, tiene un elevado índice de protección y seguridad, su velocidad máxima se encuentra muy limitada y, como se ha comentado, está sujeta a un buen número de probables interferencias que la bajen aún más.

El uso de la fibra óptica en los hogares

Como norma general, las empresas suministradoras ofrecen conexiones de 100 a 600 Mb para poder realizar las funciones habituales que ofrece internet en el ámbito privado, con libertad y rapidez.

Ver televisión online

Con la fibra óptica en casa, lo que se busca principalmente es facilitar el acceso al ocio y al entretenimiento, puesto que con estas velocidades se consigue descargar y también subir contenidos a la gran red global a alta velocidad. Se descargarán películas y vídeos fácilmente, disfrutando de toda la oferta que en estos momentos se encuentra disponible en internet: series, películas, documentales, música…

Multiconexión

Otro de los usos comunes, también considerado como una ventaja frente a otros sistemas y tecnologías de transmisión de datos, es la posibilidad de conectar varios dispositivos al mismo tiempo. Con la fibra óptica, conectar uno o varios Pc,s , varios laptops, la consola de videojuegos, la televisión digital, etc. al mismo tiempo, no representará ningún tipo de problema, no se perderá ninguna calidad en el servicio recibido. Es posible ver navegar a la máxima velocidad y tener la televisión en alta definición encendida.

Alta calidad

Además de descargar y subir contenido de y a la red o disfrutar de toda la oferta de ocio digital posible, con la fibra es posible convertir la vivienda en un hogar de alta definición (HD), con llamadas en alta calidad, contenidos en streaming también en HD…

Juegos online

Los jugadores online reconocen la importancia de conseguir un mejor ping y una menor latencia en el juego para poder competir en buenas condiciones, con opciones de ganar en las partidas online. Con la fibra óptica, estas ventajas están aseguradas.