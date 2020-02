Ventajas de tener un cerramiento en tu terraza o jardín

Tanto si tienes una terraza de gran tamaño como si te gusta salir al jardín para disfrutar del aire libre, seguro que más de una vez te has planteado tener algo que te proteja del sol o del frío. Y es normal, ya que a menudo el clima, hace que no sea posible disfrutar al máximo de estas zonas de la casa, a no ser que se cuente con un cerramiento que contribuya a reducir los efectos.

Lo bueno es que hay varios tipos de soluciones para conseguirlo, desde las pérgolas bioclimáticas hasta cerramientos completos, dependiendo del uso y las características del espacio que se quiera aprovechar. Veamos algunos de los beneficios más destacados de cerrar tu terraza o tu jardín, y convertirlo en un espacio más habitable.

Mejor climatización

Poner un cerramiento facilita la climatización, no sólo de la terraza sino también del resto de la casa. Al reducir los efectos del sol, el aire o la lluvia, funciona como una barrera térmica que facilitará que el interior esté más caliente en invierno y más fresco en verano, reduciendo hasta cierto grado el consumo de energía.

Cuando quieras que entre el aire no habrá problema. La mayoría de cerramientos, como los cerramientos plegables o las pérgolas, podrán abrirse o cerrarse en función de las necesidades, y dejar que el aire entre y salga de la casa con facilidad para que todo esté bien ventilado.

Ayuda a reducir el ruido procedente del exterior

Con el cerramiento adecuado se podrá lograr que un espacio sea más confortable y tranquilo, sobre todo en zonas en las que haya mucha contaminación acústica, se tendrá la posibilidad de cerrar y disfrutar de la luz natural sin las molestias del ruido ambiental.

Decir adiós a los sonidos de los coches, las obras y el murmullo de la calle cuando se sale al jardín o a la terraza, es una poderosa razón para poner un cerramiento con aislamiento acústico.

Permite crear un espacio adicional

Otra de las ventajas más interesantes de cerrar la terraza o el jardín es que se puede aprovechar mejor el espacio y crear una nueva estancia, como una sala de estar o un luminoso comedor. También se puede usar para añadir metros a la zona que haya justo al lado o convertirlo en un despacho desde el que trabajar en casa, un taller de manualidades, un invernadero para disfrutar de tus aficiones y un largo etcétera.

Las cortinas de cristal (cerramientos de vidrio) son ideales, ya que aprovechan al máximo el potencial de la luz natural, de modo que se puede reducir la necesidad de encender luces artificiales, ganando en bienestar, a la vez que se amplían los metros disponibles de la vivienda. Y lo mejor es que puede volver a cumplir su función de terraza o balcón en cuestión de minutos, si es necesario.

Privacidad y seguridad

Un cerramiento también es una ventaja a nivel de proteger la intimidad y mejorar la seguridad del hogar. Los cristales pueden ahumarse o ser orgánicos, capaces de oscurecerse cuando el sol aprieta para reducir la radiación, además de evitar que se pueda ver el interior de la estancia. Algunos cuentan incluso con un sistema que permite oscurecer a voluntad sin que ello suponga perder visibilidad desde dentro.

En cuanto a la seguridad, una terraza cerrada bloquea el paso de terceros y previene de robos, ya que los ladrones prefieren entrar en sitios donde lo tengan más fácil, de modo que es también un elemento disuasorio.



Como ves, hay múltiples ventajas por las que cerrar la terraza o el jardín es una gran idea. Solo tienes que elegir la tuya y ponerte manos a la obra. Cuando veas el resultado y lo disfrutes, comprobarás que habrá merecido la pena hacer el cerramiento.