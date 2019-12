Las mejores áreas en Londres para tu visita

Si existe alguna ciudad que todos querrán visitar, aunque no tengan motivos para hacerlo, esta es sin lugar a duda la capital del Reino Unido. Es la asignatura pendiente de muchos de ustedes con toda seguridad, y en más de una ocasión vuelven a pensar en el momento idóneo para hacerlo.

Ese momento es cualquiera, un fin de semana, unos días libres, cualquier pausa en la rutina y tareas diarias. Hoy en día los vuelos son asequibles para cualquier bolsillo y el motivo del coste del avión pasó a la historia. Y las razones simplemente son que está allí, al otro lado del Canal de la Mancha y ustedes lo saben y la sueñan.

La ciudad está dividida en treinta y tres distritos diferentes y cada uno tiene su particularidad y su motivo para ser visitado, así que al menos treinta y tres destinos tienen para treinta y tres ocasiones.

No olviden que tiene cuatro enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad: La Torre de Londres, El Jardín Botánico de Kew, el sitio formado por el Palacio, la Abadía de Westminster, el Palacio de Santa Margarita y Greenwich. Y sin olvidar sus cuarenta y tres Universidades que conforman la mayor oferta de estudios superiores en una misma ciudad de toda Europa.

La ciudad del Támesis está dividida en nueve zonas y cada una con sus distritos y ustedes deben conocer las mejores zonas de Londres. La mayoría de los barrios más recomendados están en las zonas de Londres 2 y 3, pues están muy bien comunicadas con el centro de la ciudad, pero no son tan caras como la zona 1. Los barrios más destacados en la zona 2 son: Clapham, Ladbroke Grove y Willesden. Esto es si piensan vivir allí y si de buscar un alojamiento se trata, lo mejor es que esté dentro de las zonas 1 y 2, ya que la actividad turística está repartida por toda la ciudad y van a tener que utilizar el transporte público preferentemente.

Nos obstante, hay zonas de Londres más lejanas que están muy bien comunicadas, son más económicas en cuanto a alojamientos, pero habrá que gastar dinero en transporte y en invierno anochece temprano y los lugares a visitar cierran pronto. Quizás en un rápido análisis no compense alejarse demasiado. Los mejores para alojarse son The City, con atracciones como la St Paul’s Cathedral, la London Tower, Tower Bridge o el Museo de Londres y dispone estaciones de Metro y DLR. Westminster, Camden, Soho, Kensington y Chelsea, Notting Hill (quién no recuerda la película homónima), y algunos más que para las siguientes visitas podrán ir conociendo.

Para una visita de este tipo, a las mejores áreas de Londres, lo más aconsejable es elegir un apartamento para alojarse y disponer de espacio y libertad de horarios.