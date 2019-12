Cómo usar un multímetro digital en casa

Si eres de los manitas que les gusta el bricolaje seguro que alguna vez te has plantado frente a un multímetro o polímetro y no has sabido cómo utilizarlo. Vamos a hacer un análisis detallado de qué es y cómo utilizarlo, y vamos a anotar los puntos más significativos y el modo de usarlo sin “morir en el intento”.

¿Qué es un multímetro?

Se trata de un dispositivo de tamaño portátil que permite medir diferentes magnitudes eléctricas, tanto de corrientes alternas como continuas.

Dado que los aparatos eléctricos y la presencia de la tecnología se expande a pasos agigantados, para poder mantenerlos en perfectas condiciones se requieren herramientas como esta que permitan una cierta precisión en su lectura.

Es por ello por lo que es imprescindible saber qué multímetro elegir.

Tipos de multímetros

En el mercado podemos encontrar multímetros analógicos y digitales, y conviene diferenciarlos y conocer las ventajas que proporciona cada uno para poder elegir el más conveniente en nuestro caso.

Según esta web especializada, la principal característica que diferencia el multímetro digital del analógico es la precisión. Tal y como os estaréis imaginando el digital es más preciso, pero además presenta una mayor resistencia, lo cual nos permitirá utilizarlo durante más tiempo.

El multímetro analógico nos presentará los resultados a través de una aguja que oscilará entre diferentes valores que aparecen en la pantalla. Es capaz de medir diferentes magnitudes eléctricas: corriente, tensión, resistencia, prueba de diodos…etc.

El multímetro digital se caracteriza por presentar un panel numérico que simplifica el modo de medir los valores que queremos calibrar. Es capaz de leer voltaje, resistencia, corriente, temperatura…etc. Es más complejo a la hora de utilizarlo, además de requerir una fuente de alimentación externa.

¿Qué se puede medir con un multímetro?

Permiten localizar y corregir problemas eléctricos que requieren de una medición precisa, y se utilizan principalmente en:

Pruebas de tensión.

Chequeos de corriente eléctrica.

Comprobar la resistencia en un circuito.

Continuidad de un circuito.

Uso y comprobación de diodos.

Medición de la capacitancia.

Función gráfica.

Función de registro de datos.



Precio de un multímetro

El precio para un multímetro varía entre los 10€ y los 300€ en el caso de los analógicos, y los 10€ y los 600€ en los digitales. La enorme diferencia de precio tiene que ver con las funciones que ofrece y la complejidad de su diseño.

¿Cómo se utiliza un multímetro?

Lo más acuciante a la hora de aprender a utilizar un multímetro es entender sus partes.

La pantalla, es el elemento dónde se podrán visualizar las mediciones. Algunas de ellas presentan iluminación para prevenir situaciones de oscuridad.

La perilla de selección permite seleccionar que tipo de lectura se va a realizar.

Los puertos, situados en la parte central del multímetro están divididos en sondas, positivas y negativas, toma de tierra y puertos utilizados para la lectura de grandes y pequeñas magnitudes. Estas sondas presentan unas pinzas en el extremo llamado “banana”, con lo que se realizarán las mediciones conectándolo al punto de corriente que queremos medir.

Tras haber hecho un repaso sobre los elementos que componen el multímetro solo falta ponerlo en práctica.