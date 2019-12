La importancia de cuidar la salud dental antes de irnos a dormir

¡Lávate los dientes antes de ir a la cama!

Seguramente, tanto en casa como en la escuela, y ya sin hablar del dentista, te habrán remarcado la importancia de cepillarte bien los dientes. Y aunque la primera relación lógica que hagamos con su aspecto es la sonrisa, no tan sólo es importante para la autoimagen. La mala salud bucal puede conducir a otras dolorosas y problemáticas dolencias, como caries, inflamación de las encías o mal aliento. Y seamos realistas: casi todos conocemos lo que puede llegar a doler una muela.

Gracias a su calidez y humedad, la boca se convierte en un precioso caldo de cultivo para muchísimas bacterias y otros microorganismos. A lo largo del tiempo, los métodos de cuidado dental han ido evolucionando y se ha recomendado su buen cepillado por lo menos tres veces al día: por la mañana, después de comer y por la noche. Y lejos de convertirse en una mera obsesión hipocondríaca o estética, hay que hacer caso a lo que dicen los expertos.

La noche es el momento más importante del cuidado dental. Mientras dormimos, la boca presenta un déficit de saliva. Al producir menos cantidad, el espacio bucal se ve desprotegido, ya que entre sus funciones se encuentran la regulación del pH y la mineralización. Relacionadas con la protección del esmalte y, por ende, de la dentadura. Entre otras muchas aplicaciones, para lograr una buena salud dental te recomendamos tener en tu baño el mejor irrigador dental posible.

Limpieza a fondo

Lo primero que viene a la cabeza cuando se habla de salud dental es la imagen de un cepillo y un tubo de pasta de dientes. También habrás oído algo sobre el enjuague bucal y el hilo dental. ¿Pero qué es eso del irrigador? Probablemente lo hayas visto en el típicamente terrorífico instrumental de un dentista. Sin embargo, su uso no se reduce a los centros odontológicos. También puedes, y deberías, tener un irrigador dental en casa.

A efectos prácticos, un irrigador dental es un artilugio que aplica un chorro a presión de agua u otra substancia entre la encía y el cuello del diente. Si se combina con un cepillo, la limpieza bucal resulta mucho más efectiva. Ya que el irrigador dental alcanza aquellas zonas donde no logra llegar un cepillo. Pudiendo combatir mejor el daño que ejercen las bacterias en tu boca y logrando una sensación de limpieza y frescura que te dejarán sumamente satisfecho.

Gracias al chorro de agua a presión, el irrigador dental arrastra más placa bacteriana de lo que puede hacer otro instrumento. Puedes encontrarlo en opciones de sobremesa o portátiles, para llevártelo de viaje. Y siempre es recomendable complementar su uso con otros accesorios. Pero además de estos consejos, es probable que necesites visitar un dentista de vez en cuando. Para eso te recomendamos contratar un seguro dental de calidad.

Prevenir el deterioro bucal: Seguros dentales

A pesar de la exhaustiva limpieza que puedes dedicarle a tu dentadura, hay que contemplar la posibilidad de acudir al dentista. No sólo porque algún problema aqueje más la salud dental, sino porque es capital ponerse en manos de especialistas en la materia. A menudo, una visita al dentista nos produce pavor y sólo asistimos a al gabinete de odontología en caso de extrema necesidad.

Cuando toca atender a la salud bucodental, no tiembla únicamente el nervio; también se estremecen nuestras carteras. Los costes de reparación de los dientes y la boca son muy elevados y no siempre podemos permitírnoslo. Seguro que conoces a alguien que aplaza eternamente la visita al dentista tan sólo porque no puede pagarlo. Es aquí donde entran en juego los seguros dentales. A fin de poder mantener cubierta una necesidad sanitaria importantísima.

Resumidamente, un seguro dental garantiza los servicios convencionales de la salud bucodental, así como la inmediatez de una asistencia profesional. Además, incluye programaciones de revisión y un relevante etcétera. Todo con el propósito de tratar de hacer menguar los elevados costes de la salud dental. Y entre los muchos seguros dentales existentes, como Sanitas o Adeslas, echemos un vistazo al seguro dental Metlife.

Seguro dental MetLife

El día a día es demasiado susceptible a los cambios como para carecer de recursos inmediatos y planes alternativos. Puede que te despiertes un día con un terrible dolor de muelas y te preguntes qué hacer y cómo. Por esta razón es importante contar con seguros de salud para poder cubrir los gastos extraordinarios de salud. Tener claras unas previsiones para solventar los contratiempos en un solo chasquido.

En el caso de los seguros médicos, los seguros MetLife brindan un seguro dental que cubre las emergencias bucales del espectro familiar. Des del más pequeño de la casa hasta el más mayor. Para que nadie en la familia quede al descubierto en caso de necesitar una asistencia profesional y de calidad. Así como la atención a uno de los factores más importantes cuando pensamos en la salud dental: los costes. Cubriendo hasta 300 euros diarios en caso de emergencia con el seguro Plus MetLife.

Cobertura del seguro Plus MetLife

El seguro dental plus de MetLife ofrece, principalmente, facilidad y tranquilidad. En el ámbito económico, brinda una doble indemnización en caso de hospitalización de UCI. Y, haciendo hincapié en lo antes comentado al principio, un descuento del 35% en procedimientos bucales y otros productos, como los irrigadores dentales. Contando con más de 2.000 especialistas repartidos entre las 1.600 clínicas que forman parte de los centros médicos asociados a los planes del seguro MetLife.

Algunos de los otros servicios proporcionados y cubiertos por su póliza incluyen intervenciones quirúrgicas, radiografías y estomatología. Siempre que su prescripción sea llevada a cabo por alguno de los especialistas de MetLife. Además del financiamiento, se pueden incluir 25 servicios dentales gratuitos. Teniendo cobertura en otros lugares de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Japón. Para que le desubicación geográfica no te pille por sorpresa y puedas solventar una emergencia.

El seguro Plus Metlife ofrece protección durante los 365 días del año, con un rápido tiempo de respuesta. Para que la atención y los costes en salud bucodental no sean un problema mayor a las consecuencias de no tratarlo. Para que, en caso de haber olvidado cepillarte bien los dientes antes de ir a la cama, puedas corregir el infortunio. Para sentir la seguridad de un seguro dental que cumple con lo necesario.