Como conseguir más éxito en las relaciones sociales y encontrar pareja

Cambiar el chip: ganar confianza en ti mismo

Es normal tener problemas para relacionarnos, la cosa se complica todavía más cuando eres un chico y buscas conocer chicas, de hecho, muchos hombres presentan problemas para conocer o relacionarse con las mujeres. Por eso, tenemos el libro No me quedan más Condones: Empieza a conocer chicas Ya que nos podrá ser de gran ayuda en este camino.

A través de la experiencia del propio autor, busca ayudar a conseguir el éxito en las relaciones personales con las mujeres, pues al fin y al cabo, esta vida es para vivirla y no debemos desperdiciar ni un solo segundo. Es hora de romper los obstáculos que nos impiden seguir avanzando y empezar a conocer a chicas ya.

Podemos encontrar en este libro una lectura apasionante, corta, que te sumergirá de lleno en los entresijos de las relaciones entre hombres y mujeres, de tal manera que tomes consciencia de algunos de nuestros problemas para conseguir ligar. A veces no se trata de ser más o menos guapo, sino del aura que se desprende, de la seguridad en ti mismo, de la confianza.

Es decir, esto es algo que se transmite al resto de personas, por lo que si vamos a ligar y demostramos inseguridad, miedo e incertidumbre, jamás conseguiremos nada. Las mujeres buscan a hombres seguros de sí mismos, que las completen y les hagan sentir bien, protegidas y sólo así vamos lograremos comenzar a conocer mujeres, desde ya.

¿Cómo podemos ligar? ¿Hay una fórmula del éxito?

Como vemos en el libro, todo comienza dando el paso para analizar los problemas, barreras o cobardías que tengas, y ser conscientes de ellos, para poder darle una solución. A través de la propia experiencia del autor, comprobarás cómo es posible ligar con éxito, sólo es necesario querer para poder.

Es cierto que sobre el papel todo parece sencillo a la hora de flirtear, pero una vez consigas superar los muros, te darás cuenta de la facilidad que vas a tener para conocer a mujeres, y así poder ser tu mismo. Quien sabe, lo mismo tu media naranja está ahí esperándote para ser conquistada.

Para empezar, lo primero es dejar los miedos e inseguridades a un lado. Para ello puede ser interesante conocer a chicas de forma progresiva, incluso a través de redes sociales esta cuestión es mucho más sencilla, pues al no haber un “cara a cara” será más factible ser naturales y que los impedimentos no sean visibles.

En este sentido, es interesante buscar intereses en común, de tal forma que la conversación empiece a fluir desde el primer momento, pues no hay nada peor que los silencios incómodos, incluso a través de Internet. Por esto, tener diferentes temas de conversación, interesarnos por lo que ella nos cuenta, buscar temáticas acordes a las chicas, es de mucha ayuda, pues así siempre podremos tener de qué hablar. A las chicas les gusta que los chicos las escuchen, pero que también les cuenten cosas.

Otro factor clave es ser divertido y gracioso, independientemente de la mujer, siempre se ha dicho que a una dama se la conquista por la sonrisa, y es completamente cierto. No hablamos de tratar de buscar la broma en cada frase, sino que simplemente seas natural y divertido, sin más. Por supuesto, esto no significa que no debas ser serio, al contrario, debes serlo siempre que la situación lo requiera.

Con estas pautas y el libro de nuestro lado, nunca más vas a tener problemas para ser capaz de conocer a mujeres, pero debes recordar que lo principal es tu mismo y dejar los temores en casa.