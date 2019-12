Cuidados para evitar el deterioro de los ojos

El 81% de las personas que sufren de ceguera o de alguna clase de discapacidad visual, ya sea moderada o grave, son mayores de cincuenta años. Esto no sería tan preocupante si no tuviéramos en cuenta dos factores fundamentales.

El primero, es que solo un 20% de esos casos no se pueden evitar ni curar y el segundo es la edad. Muchas de esas personas han sufrido patologías o discapacidades visuales durante prácticamente la totalidad de sus vidas sin ir a un oftalmólogo para diagnosticarse, algo que de haberlo hecho, ahora no estarían sufriendo las duras consecuencias de no tratar su ceguera.

Por si fuera poco, la retina y el ojo son muy frágiles y se ven afectados por innumerables detalles de la vida cotidiana, desde la cantidad de polvo en nuestro hogar hasta nuestra alimentación.

En este artículo se va a profundizar sobre las diferentes medidas que se han de tomar para evitar que nuestros ojos se deterioren hasta un punto de no retorno con la edad.

Zanahorias y otros alimentos para los ojos

Aunque la mayoría de personas han oído alguna vez que las zanahorias son buenas para la vista, no mucha gente sabe o entiende a qué se debe esto. Lo cierto es que las zanahorias son ricas en betacaroteno, un precursor de la vitamina A.

Sin embargo, si lo que se siente es una notable sensibilidad a la luz solar, lo que nos interesa es adquirir aquello de lo que el organismo carece mediante suplementos y vitaminas para la vista, pues no hay razón para no hacerlo. Estas vitaminas y suplementos son liposolubles, así que si hay un exceso de ellas en el organismo, serán eliminadas por la orina y no le harán daño al hígado.

Otro nombre para la vitamina A es ‘’retinol’’, un nombre que nace directamente de la sustancia que recubre nuestros ojos, la retina. Esta sustancia se puede encontrar en muchas otras frutas y verduras, aparte de las zanahorias, y sirve para mantener la retina en buen estado y que ésta siga siendo sensible a los cambios de luz.

Además, existen otras vitaminas y sustancias muy importantes para los ojos, como la luteína, que protege al ojo contra la radiación ultravioleta.

La luz y el polvo

Es muy importante dejar claro que las pantallas no provocan problemas de vista, o al menos, no hay ningún estudio concluyente al respecto.

Sin embargo, los cambios constantes de intensidad en la luz de un lugar pueden sobrecargar el músculo ciliar que se encarga de contraer y expandir la pupila, provocando vista cansada o presbicia a la larga.

Es por este motivo que se aconseja que la luz ambiente sea siempre más potente que la luz de la pantalla que estamos observando para así evitar que los cambios en la iluminación de ésta deterioren nuestra visión.

Mirar la pantalla del móvil al despertar tampoco es buena idea, pues se tiende a cerrar un solo ojo al hacerlo, lo cual puede provocar un tipo de ceguera temporal que se está volviendo bastante común en los últimos años. Esta ceguera remite pronto, pero puede dar bastante miedo perder la visión en un ojo aunque sea de forma temporal.

Con respecto al polvo y la suciedad, es importante que si vamos a pasar mucho tiempo en un lugar, lo limpiemos en la medida de lo posible para evitar la entrada de cuerpos extraños en la retina.

Sin embargo, si se trata de un lugar como nuestro trabajo, en el que estamos expuestos a este polvo, humo y suciedad de forma constante pero no podemos solucionarlo, lo ideal es llevar protección ocular y usar gotas para los ojos cada varias horas, con el objetivo de limpiar y proteger la retina adecuadamente.