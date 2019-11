Las centralitas virtuales y sus ventajas

Centralita virtual ¿en qué consisten?

Las centralitas virtuales son unos sistemas de telefonía mediante IP que hacen posible tener con una serie de extensiones o puestos telefónicos tanto de carácter fijo como móvil. Son de gran utilidad al permitir que se puedan organizar las llamadas que se hagan donde quiera que estén los trabajadores.

Para verlo mejor, vamos con un ejemplo: si tienes un trabajador que hace su trabajo en el hogar desde su vivienda en Madrid y quieres pasarle llamadas desde el número de teléfono de la empresa que se encuentra en Barcelona. Solo vas a tener que marcar el teléfono de la extensión y se podrá pasar la conversación a nuestro trabajador de manera sencilla.







Algo muy interesante es que se puede contar con tantas extensiones como uno crea que es necesario, de tal manera que la centralita virtual va a permitir una mejor gestión de todo el sistema de telefonía que tenga la empresa.

¿Cuáles son las principales ventajas de las centralitas virtuales si las comparamos con las convencionales?

Las nuevas tecnologías permiten avances que profundizan en el objetivo de realizar un trabajo más eficiente, un aspecto donde las centralitas virtuales tienen mucho que decir.

Ahorro

Sin lugar a dudas, toda empresa necesita ahorrar siempre que sea posible. Cuando se opta por una centralita física, hay que tener en cuenta que es una instalación costosa, con el añadido de que vas a tener que adquirir un nuevo aparato cuando la centralita se quede anticuada. Si optas por una centralita virtual solo vas a tener que actualizarla.

Mínimo mantenimiento

Las centralitas físicas no dejan de ser aparatos que precisan de tener un mantenimiento de forma continua y los cables deben ser montados de una manera más compleja. En el momento en que el sistema deja de funcionar, hay que ser conscientes de que no vas a poder hacer conexiones hasta que no se solucione. En este sentido, las centralitas virtuales tienen una mayor sencillez y eficiencia.

Libertad a la hora de ubicarse

Es un hecho que cuando tenemos centralitas virtuales no tenemos que estar dependiendo de los cables, por lo que es factible ir situando las extensiones que deseamos en los sitios que queramos, hasta pueden estar en naciones diferentes en el caso de que haya trabajadores en el extranjero.

Mayor movilidad

En este sentido, las centralitas virtuales permiten no limitarse a los teléfonos fijos de toda la vida, por lo que se pueden ir creando extensiones en móviles o en la dirección IP de un PC o Laptop.

No olvidemos también las grandes ventajas de poder hablar por voz mediante IP, lo que hace que se escucha de manera perfecta y además con el ahorro que supone en nuestra factura telefónica mensual.

Una opción más cómoda y económica para la empresa actual

Estamos ante un avance que va en consonancia con un mundo más globalizado y donde todo apunta a que se va a profundizar en la movilidad de los trabajadores. Se busca un mejor desarrollo de actividades profesionales, algo que sin duda es destacable y es una muestra de la utilidad de los avances tecnológicos en nuestra vida diaria.

Si además de permitir más posibilidades a los trabajadores sin importar donde se encuentren, las empresas pueden economizar y se evitan los problemas de mantenimiento que suponen las tradicionales centralitas de toda la vida, pues tenemos la razón por lo que las centralitas virtuales cada año son más utilizadas en el mundo empresarial.

Lo mejor de todas formas es optar por ponerlas en marcha y probar con ellas, no estamos ante instalaciones tan complejas y caras como las de las centralitas físicas, por lo que se puede tomar la decisión de que en el

caso de que el rendimiento de la misma sea óptimo sean las que utilice permanentemente la empresa.

Las centralitas virtuales no solo son ya una opción de presente, también suponen una opción de futuro que conviene conocer, pues responden a las necesidades actuales de los negocios.