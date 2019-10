¿Son fiables las videntes sin gabinete? Ellas afirman que sí

Cada vez son más las videntes que sostienen que atienden al cliente personalmente, desde casa, dotándoles de una experiencia “más personal y personificada” pero, ¿son de fiar?

Por qué me consideran una de las mejores videntes de España

“No utilizo cartas del tarot ni me apoyo en ninguna otra mancía. ¿Cómo consigo respuestas? Lo mío es evidencia pura y dura”. “No tengo gabinete, me gusta el contacto directo con mis clientes. Te ayudaré”. Así titula una de tantas páginas webs de mejores videntes de España que se dan a conocer por medio de Internet. La mayor parte de las que podemos encontrar afirman no trabajar con gabinetes, es decir, sin intermediarios.

Tan solo basta un recorrido por las diferentes páginas web de videntes en nuestro país, una lista interminable de profesionales que afirman ser de confianza. Todas ellas junto a la carta de presentación donde se dan a conocer, afirman ser, en su mayoría, “buenas y sin gabinete”. Esto último lo recalcan bien. Haciendo una comparativa de hasta diez páginas web diferentes, podemos ver cómo las videntes afirman que no hacen uso de los gabinetes porque todos ellos disponen de un presupuesto y ‘herramientas’ para llevar a cabo campañas publicitarias o de ‘desprestigio’ a la profesión, funcionando como centralitas donde el trato al cliente no se corresponde con el don del vidente.

Así, muchas profesionales insisten en argumentar y hasta detallar su lugar de residencia para que el cliente sepa desde dónde se efectúa la llamada: “Generalmente desde otros países de habla hispana las consultas se reciben en un centro de recepción de llamadas en donde hay diversas operadoras que hacen de vidente, aunque en realidad, no lo son”, comparte una vidente desde su página web.

Los gabinetes, que operan en su mayoría como call centers cuentan con cuotas fijas y los cobros mediante la llamada suelen ser más elevados. Llama la atención como las videntes sin gabinete afirman que sus virtudes ‘son buenas’ y también que ‘atienden por teléfono desde su casa de forma barata’. Sin embargo, muchas de estas profesionales que operan sin intermediario suelen presentar una letra pequeña. En algunas de sus páginas informativas, donde afirman que si sus clientes no piden cita con antelación y las llaman en un día donde el volumen de trabajo es alto, pueden hablar con sus taroristas ‘de confianza’, que estarán disponibles para atender cualquier urgencia. En otras páginas web también podemos encontrarnos con que la consulta está abierta durante 24 horas.

“Una consulta de tarot de videncia profesional no puede ser realiza en otro lugar que no sea un sitio tranquilo”, afirma uno de los profesionales. También, que ser ‘medium’ es algo mucho más diferente y complejo que no tiene nada que ver con el trabajo que llevan a cabo las videntes y que muchas veces el público general confunde pues “las energías y el canal de comunicación de estas últimas trabajan ‘en otra frecuencia’”. Otras videntes afirman que la experiencia sin gabinete es más barata, “pero fiable”. Entre los costes que se mueven en estas webs llevadas por clarividentes oscilan precios de entre 25 euros por media hora, 16,50 euros por 20 minutos y hasta 12,50 euros por 15 minutos.