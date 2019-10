Barcelona se consolida como la gran capital española para los congresos y eventos

Barcelona ha conseguido situarse como una de las grandes capitales europeas en la organización de congresos y eventos de carácter internacional. En el mes de septiembre, inicio habitual de la temporada de congresos, se produjeron cuatro eventos relativos al ámbito médico-sanitario.

Los congresos International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) y el Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) reunieron a 15.000 especialistas en la ciudad durante el primer fin de semana del mes. En la segunda mitad de septiembre tuvieron lugar el congreso anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) y el congreso de oncología European Society for Medical Oncology (ESMO), donde se dieron cita más de 40.000 participantes.

En octubre continúan los congresos relacionados con el sector médico y sanitario y en noviembre llegará el turno de las ferias IBMT World y Smart City Expo World Congress. Próximo a la navidad, la ciudad organizará el primer congreso mundial de Mamíferos Marinos.

El ayuntamiento, a través de una nota de prensa, indicó hace unas semanas que el turismo de congresos es estratégico para la ciudad y que Barcelona se sitúa entre las cinco primeras ciudades en este aspecto, ya que el año pasado acogió un total de 1.728 reuniones entre congresos y eventos.

Los números que deja en la ciudad en turismo profesional

El impacto económico en la ciudad de estos acontecimientos, siempre bajo las previsiones del consistorio, supera los 1.900 millones de euros anuales. Las pernoctaciones debido a esta actividad aumentan un 7,4% y la estancia media de los asistentes se sitúa entre los cuatro y cinco días.

Un informe del ayuntamiento ha determinado que el 17,2% de los congresistas de 2019 eran residentes en España y el 82,8% en otros países. Se destaca también la brecha de género en este aspecto, pues la presencia masculina (69,5%) es mucho mayor que la femenina (30,5%).

El Mobile World Congress, la joya de la corona

El sector de la medicina y la salud ve con buenos ojos la capital catalana para celebrar en ella grandes congresos y eventos. Este ascenso de Barcelona como ciudad internacional de eventos y reuniones se ve muy alimentada por la fama del Mobile World Congress.

La mayor feria internacional de tecnología móvil se celebra desde hace años en Barcelona y, a pesar de las dudas que planearon sobre la celebración del mismo en los próximos años, los organizadores mantienen su firme propósito de seguir en la Ciudad Condal durante varias ediciones.

El MWC2020 tendrá lugar entre el 24 y el 27 del próximo año. Así mismo, también en 2020 la ciudad acogerá una cumbre mundial sobre gobernanza tecnológica, una iniciativa impulsada por el gobierno español y la Mobile World Capital Barcelona, la fundación de gestión público-privada que acoge el MWC.

¿Por qué Barcelona resulta tan atractiva para la organización de eventos internacionales?

El turismo de negocios supone para Barcelona el 40% del sector turístico, y es un importante generador de negocio y de empleo. Son muchas las razones que han convertido a la ciudad en una de las principales sedes de celebración de reuniones internacionales, a la altura de Viena o París.

Barcelona cuenta con una muy buena red de transportes. Geográficamente se encuentra en un espacio muy atractivo y las administraciones impulsan medidas encaminadas a facilitar las gestiones para organizar un evento en Barcelona.

La crisis política catalana no ha lastimado prácticamente en lo más mínimo el prestigio de la ciudad como sede para eventos internacionales, y el carácter cosmopolita de Barcelona atrae a numerosas empresas con presencia internacional en América y Asia.

Su clima suave y agradable durante buena parte del año, una intensa oferta cultural y gastronómica y una extensa oferta hotelera hacen de esta ciudad un lugar casi inmejorable para estas actividades.

La presencia durante años del MWC es solo la carta de bienvenida de esta ciudad, que durante el año acoge centenares de eventos de carácter nacional e internacional donde se dan cita decenas de miles de profesionales.

Barcelona, además de ser escenario de ferias y congresos, también es sede de más de 150 festivales musicales cada año, lo que está llevando a la ciudad a seleccionar solo las citas que ofrezcan más calidad y prestigio, para no morir de éxito.