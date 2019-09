Un currículum refleja lo que somos, hay que prestar especial atención en su diseño

Todos sabemos que tener un currículum vitae listo al momento de aspirar a un puesto de trabajo es fundamental, sin embargo, para muchos es sólo un requisito más y no le toman la importancia que realmente tiene.

Presentar un currículum bien estructurado, conciso pero completo, es la primera imagen que daremos de nosotros mismos. Es quizás el documento más importante con el que contamos al momento de buscar un empleo, en él están asentados los datos personales, la experiencia laboral, estudios realizados e información de interés para las empresas.

Hay dos características básicas que debe tener un buen currículum: excelente diseño y claridad, ¿por qué? Es alta la cantidad de currículos que se reciben en empresas, por lo que en sus departamentos de recursos humanos no tardan más de un minuto para ver cada uno. Un currículum en el que los datos estén presentados de forma clara y precisa y con un diseño impecable, ni muy sobrio pero tampoco muy llamativo, con toda seguridad se diferenciará del resto, no va a pasar desapercibido.

Usar plantillas prediseñadas, pero no cualquiera

La mayoría de las personas no son expertas en diseño, así que a muchos no le va a ser fácil elaborar un currículum por sí mismos con buen sentido de la estética. Un recurso muy útil es recurrir a sitios en Internet que ofrecen una inmensa variedad de plantillas prediseñadas para escoger la que mejor se adapte al perfil y al tipo de empresa en la que se está solicitando una plaza laboral. Pero no puede ser cualquier página, se debe utilizar una que ofrezca diseños de buena calidad y con todos los parámetros para el currículum ideal.

El portal https://plantillascurriculumvitae10.com/ es uno de los más completos para lograr un buen diseño en Word para el currículum. Son fáciles de editar y de descarga gratuita. Cuenta con plantillas elaboradas desde cero por expertos en recursos humanos que colaboran con el sitio. Son todas llamativas, muy profesionales y diferentes, es decir, todos los atributos que se necesitan para destacar.

Lo único que hay que hacer es descargar la plantilla escogida y cambiar los datos que están como ejemplo, por los propios. No tomará más de cinco minutos tener listo un currículum profesional, actual y con una excelente estética, que con toda seguridad captará la atención del personal de Recursos Humanos, o del entrevistador si es para entregarlo en una entrevista de trabajo.

Estos portales cuentan con una gran variedad de plantillas categorizadas de distintas maneras, por ejemplo, para ingenieros de todos los ámbitos, arquitectos, profesionales de la salud, diseñadores y creativos, marketing y muchas especialidades más.

Las plantillas están elaboradas con adecuadas combinaciones de colores, figuras, con una organización clara y sencilla de la información relevante como es experiencia, datos personales, habilidades, formación, así como la tipografía acorde al perfil y el área de trabajo.

Otros aspectos a considerar

Son varios los aspectos a tener en cuenta al momento de elaborar un currículum vitae. Otras recomendaciones importantes son las siguientes: