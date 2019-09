Es el consumo de cannabis legal en España y la Unión Europea

Este es uno de los temas que preocupa a más gente que consume marihuana. ¿Cuál es la situación legal de marihuana cbd en el país? Y, ¿en Europa?





La situación legal en España



La marihuana, junto al hachís, es una de las sustancias más consumidas en España. El 35% de los españoles aseguran que la han probado alguna vez durante su vida, según una encuesta del Ministerio de Sanidad.



Los efectos que tiene la marihuana en el cerebro son debido al THC, que tiene una vida media de una semana. Es decir, 7 días después de haber consumido la sustancia el cuerpo no ha conseguido eliminar más que el 50%.



En España, según el Código Penal, se castiga como delitos el cultivo, la elaboración, el tráfico y la posesión ilícita. Eso sí, a efectos sancionadores, el artículo 368 distingue entre drogas que causan y no causan grave daño a la salud. En este último grupo es el que pertenece el cannabis.



Es por eso que el Código Penal no considera delito el consumo, la posesión y el cultivo de cannabis siempre que sea para el propio consumo y no se destine al tráfico. La ley establece que cada persona puede tener legalmente hasta 100 gramos para consumo personal.



El consumo en un espacio público, el movimiento de personas con el objeto de facilitarles el acceso a drogas tóxicas, la plantación de la marihuana y los cultivos en lugares visibles al público y la tolerancia que se consuma de forma ilegal o tráfico en locales o establecimientos públicos y la falta de acciones que se tomen para impedirlos se pueden considerar como una infracción grave que conlleva a la incautación de la droga y a una multa de los 601 a los 30.000 euros.



Aunque la ley pueda parecer un poco dura, la verdad es que la mayoría de los españoles no están de acuerdo con ésta. Por ejemplo, según el CIS, el 84% de los ciudadanos está a favor de la legalización de la marihuana con fines terapéuticos, mientras que el 47% está de acuerdo a su legalización en todos los casos, incluido el recreativo.







¿Qué es la marihuana CBD?



Aparte del THC, la marihuana contiene otra sustancia que es el CBD. Ésta es una molécula en la que, tras muchos estudios científicos, los CBD efectos son beneficios para la salud siempre que se tenga un consumo controlado y no se haga más de la cuenta.



Este producto ha resultado ser una sustancia eficaz en tratamientos contra enfermedades como la artritis, la epilepsia o el asma. Además, desde el 2017 la OMS (Organización Mundial de la Salud) afirma que el CBD no es adictivo (a diferencia del THC). Es decir, no tiene efectos nocivos para la salud. De esta manera, se confirman las enormes posibilidades terapéuticas que tiene esta sustancia.









Entonces, ¿cuál es la situación legal del CBD en España?



En España el CBD todavía no se ha registrado como un complemento alimenticio en la “lista de suplementos alimenticios autorizados” de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.



En esta lista se establecen cuáles son las vitaminas y minerales que están permitidos para que los consuman las personas según la ley española. Además, a requerimiento de las Unión Europea, se informó a todos los países que forman parte de la UE que deben inmovilizar todos los productos calificados como suplementos alimentarios que contienen CBD.









El CBD no es ilegal, pero no se puede vender para que los consuman las personas



Las empresas españolas que se han visto afectadas por esta directriz europea tienen que comunicar que están retirando estos productos de todos los negocios en los que se vende como posible complemento alimenticio.



Eso sí, se debe tener en cuenta que el CBD es un producto que no está auditado. Es decir, no es ilegal, pero tampoco es legal usarlo para lo que hemos comentados en el párrafo anterior. De esta manera, hasta que el CBD no se encuentre en la lista que hemos nombrado unas líneas más arriba, no se puede vender para que sea consumido en individuos. Se encontrará en esta situación de prohibición hasta que se le dé forma a la regulación.









¿Cuál es la situación legal del CBD en el resto de Europa?



Solo hay algunos estados miembros de la UE que reconocen el CBD como un complemento alimenticio nutricional para el consumo humano.



Es por eso que en estos las plantas se pueden clasificar como complementos alimenticios que pueden ser consumidos por las personas. Como consecuencia de este hecho, las autoridades españolas pueden parar la comercialización de productos que se hayan elaborado con plantas medicinales en la UE como complementos alimentarios por el principio de regulación libre de comercio y reconocimiento mutuo de la Unión.



Solo se podrán comercializar en el España si se demuestra que el producto es objeto de comercializarse de forma legal en otro estado de la UE.









Si no es legal para el consumo humano, ¿tiene legalidad el CBD para uso externo?



En España y otros países se puede utilizar el cáñamo CBD industrial de forma legal como producto cosmético solo para uso externo.



El “para uso externo” es uno de los requisitos de etiquetado necesarios para que un producto de CBD se pueda registrar de forma legal en el país.



Eso sí, debes tener en cuenta que es ilegal venderlo para que lo consuman las personas, ya que solo se puede comercializar como un producto técnico o producto de uso externo si es fabricado en España.

Una forma fácil, práctica y rápida de comprar productos CBD completamente legales es en línea desde e-commerce como justbob.es.

En definitiva, si cuentas con cogollos CBD, debes tener muy claro todo lo anterior si no quieres infringir la ley. Siempre que sea para los usos que estipula ésta, podrás estar tranquilo."