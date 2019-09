¿Por qué el asesoramiento jurídico es tu mejor opción ante un impago?

Cuando una empresa se afronta a un impago puede ser algo alarmante pero no peligroso. Pero cuando este impago se convierte en muchos impagos la viabilidad del negocio se pone en duda. Y es por esto que los negocios necesitan estar preparados ante situaciones como estas o poder resolverlo lo antes posible. Para ello lo mejor es contar con asesoramiento jurídico para la gestión de impagados así como asesoramiento financiero. Intrum es una de las empresas líderes en el sector de las finanzas y el aliado perfecto para la gestión de impagados.

Los impagos, cómo afectan a mi empresa

El éxito de un negocio depende de la capacidad que la empresa tenga de predecir los flujos de liquidez y la buena o mala relación con los clientes. Cuando un pago no llega a tiempo afecta a la capacidad de inversión de la empresa y a la capacidad para hacer frente a los gastos. Cuando nuestros clientes no nos pagan a tiempo o simplemente no nos pagan la viabilidad de la empresa se pone en duda.

Primero porque es difícil afrontar los gastos, como los de personal, alquiler o compra de materiales para nuestra actividad. Y en segundo lugar porque sin liquidez no podemos invertir, y sin inversión es difícil continuar creciendo y ampliando ganancias. Por esto es importante saber predecir la relación con los clientes y tener las herramientas para la gestión de impagados.

Intrum, el mejor asesor

Intrum es una empresa líder en toda Europa y Latinoamerica que se dedica al asesoramiento financiero y jurídico para ayudar a las empresas a crecer y a hacer frente a los impagos y a todos los problemas relacionados con la liquidez y los pagos.

Entre sus servicios está el de la gestión de impagos, que consiste en hacer un seguimiento de la gestión de pago para implementar relaciones más eficientes. Además protegen la relación con el cliente para establecer reglas sólidas de cumplimiento de pagos.

La recuperación del IVA

Otro de los asesoramientos que ofrece la empresa es el que está relacionado con la recuperación del IVA de las facturas impagadas. Más allá de lo que un cliente nos debe, el IVA de las facturas impagadas puede suponer un quebradero de cabeza para las pymes, autónomos y los profesionales. Porque en principio tienes la obligación de declarar, es decir, de pagar este IVA, pero en cambio tu empresa no ha cobrado la factura. Esto puede realmente poner en entredicho la viabilidad financiera de una empresa.

Por esto en Intrum te ayudan a recuperar el 100% del IVA de las facturas impagadas y así poder mejorar la liquidez. Lo hacen de la mano de expertos en finanzas.

Asesoramiento jurídico

Además la empresa pone a disposición de tu negocio un equipo de abogados expertos especializados en cuestiones relacionadas con el derecho, la fiscalidad y la economía de las empresas. Este asesoramiento es fundamental para cuando una empresa se afronta a problemas graves de impago. Es necesario saber qué puede hacer y cuáles son sus derechos y cómo reclamarlos para poder hacer frente al problema.