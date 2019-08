La tecnología aplicada también al mundo del juguete

La tecnología está en todas partes, vivimos en un mundo que se apoya cada vez más en ella, y no solo para las comunicaciones, para el trabajo o para descubrir agua en el planeta Marte, las tecnologías también se usan para que nuestros hijos, los más pequeños, puedan disfrutar de largas horas de juegos.

Los juguetes electrónicos siguen siendo el objeto de deseo de los más pequeños de la casa, cuando aún no han descubierto la adicción a las pantallas de los portátiles, tablets y consolas de videojuegos. Y de entre todos esos aparatos con luces y movimientos autónomos que sorprendentemente giran, hablan y brillan y hacen todo tipo de sonidos, sin lugar a dudas los coches y motos eléctricas infantiles son los que más les divierten.

Coches y motos eléctricas, el juguete que todos quisimos tener

Cuando pilotan con radio control alguno de estos juguetes o, mejor aún, cuando se montan en alguno de estos aparatos de gran tamaño, hechos a su medida, se les nota que no caben en sí de felicidad, sobre todo cuando se ponen al volante de uno de los coches con batería y juegan a que son adultos conduciendo su propio auto.

Si queremos hacer feliz a nuestros pequeños lo tenemos claro, solo tenemos que elegir alguno de los coches de batería que podemos encontrar en esta selección de modelos al hacer clic en el enlace sugerido, y que nos llevará a una página web comparativa de los mejores coches eléctricos para niños, para que podamos elegir con conocimiento de causa cuál de estos juguetes es el más indicado para el pequeño y también para nuestro bolsillo.

Existe una gran variedad de modelos, para coches y para las motos eléctricas infantiles, siendo en la actualidad uno de los regalos más habituales, pues es una opción perfecta para jugar al aire libre, para pasear con ellos por parques y jardines, aportando además beneficios a nuestros pequeños como la mejora del equilibrio, avanzar en la coordinación e incluso un progreso significativo en el cálculo de las distancias.

Ofrecemos a continuación una serie de datos interesantes sobre el uso de los coches y motos de batería que con toda seguridad incidirán positivamente en la toma de decisión para comprar uno de estos juguetes a nuestros hijos.

Recomendación

Se recomienda que, aunque hay modelos para un amplio margen de edades, se usen a partir de edades comprendidas entre los 2 y los 3 años como norma general. Y ya que es un regalo para el pequeño, seguro que le hace mucha ilusión ser él el que elija el modelo, según su color y forma. De este modo, se sentirá más responsable con este juguete, más orgulloso y feliz.

Seguridad

En este sentido, los padres no han de preocuparse en modo alguno, estos vehículos de juguete no pueden superar los 2 kilómetros por hora de velocidad, no pesan demasiado y son totalmente seguros, aunque siempre que se utilicen deben estar bajo la supervisión de algún adulto. Así mismo, el padre o persona adulta que vaya a comprar este juguete debe de asegurarse de que está homologado, si coincide con la edad de uso para el niño o para la niña al que estará destinado y si cumple con la normativa referente a seguridad que marca la Comunidad Europea.

Duración de la batería

Este es un factor que hay que tener muy en cuenta, preguntemos al vendedor si no lo tenemos claro, pues salir a pasear con el coche o con la moto eléctrica y que a medio camino se quede sin energía y tengamos que cargar con el juguete sería una verdadera lástima. Es un factor que puede influir bastante en el precio, pero merecerá la pena asegurarse de que la batería tiene duración.

El detalle

La enorme variedad de modelos que existen también tiene su repercusión en los detalles, si es un regalo y queremos quedar estupendamente, hay coches con un nivel de realismo realmente sorprendente. Si al niño le gusta y se fija en los detalles, seguro que encontrará uno que le resulte especialmente atractivo.

La potencia

Es un juguete dirigido, como hemos indicado anteriormente, a niños a partir de 2 y 3 años, aunque existen modelos dirigidos por los propios padres que pueden ser utilizados por niños de 1 año, por lo que la potencia debe ser muy baja, en torno a los 6v. En cambio, si el juguete va destinado a chicos y chicas que superan los 4 años de edad, entonces podremos usar aquellos con 12v de potencia, los cuales pueden llegar a correr hasta 7 y 8 kilómetros hora.

Otros factores

Al elegir el coche o moto eléctrico o de batería podemos también atender a factores como los materiales con los que están construidos, que sean seguros y no provoquen alergias en los pequeños, que sean fáciles de mantener, de limpiar, y también su peso, la resistencia a los golpes, entre otros, y la marca. En este sentido las más populares son Toys´R´Us, Injusa, Feber Famosa, Mercedes Benz SLK y Riricar.