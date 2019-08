Pepephone te guarda los GB no gastados para el mes siguiente

Como ya vienen haciendo desde hace un tiempo otros operadores de telefonía, Pepephone, la operadora virtual de MásMóvil, ha decidido guardar los GB que no han gastado sus clientes para que los usen el próximo mes, mejorando así la calidad de su servicio. En un primer lugar, antes de que hubiese un comunicado oficial, los usuarios pudieron ver cómo se había incrementado la cantidad de gigas disponibles con la entrada de un nuevo ciclo de facturación. La noticia fue circulando por la red hasta que finalmente lo comunicaron mediante un e-mail y en su Twitter de manera oficial.

Este sistema beneficia directamente al usuario sin ningún coste extra. Y es que parece que la fórmula utilizada por el operador está llevándole por mejor camino que a su competencia en cuanto a captación de clientes.

Esta opinión sobre Pepephone se hace evidente cuando nos fijamos en que se trata de una de las marcas que más clientes lleva ganados en lo que va de año, superando la cifra de 800.000 usuarios.

El consumo de datos

Cuando contratamos una tarifa de datos, buscamos un bono acorde a lo que pensamos consumir. Por ello, si utilizamos habitualmente plataformas de streaming, el servicio más adecuado será el que ofrezca una gran cantidad de gigas.

La calidad de los videos y la duración de los mismos son factores que afectan directamente a los datos consumidos. Por ejemplo, si tenemos pensado reproducir el contenido en nuestro dispositivo móvil, una calidad media en los videos será suficiente. En cambio, si hacemos uso de datos para visualizar ese contenido en dispositivos con pantalla grande, lo habitual es recurrir a la alta definición, con el consecuente consumo añadido que esto supone.

Puede que a pesar de que seamos devoradores de gigas, no dispongamos de la misma cantidad de tiempo para el ocio todos los meses. Hasta el momento, lo habitual es que en caso de no consumir el bono de datos por completo, con la entrada de un nuevo ciclo de facturación, el bono se reinicie perdiendo los gigas no consumidos.

Por este motivo, Pepephone ha decidido lanzar un servicio para que en caso de que no dispongas de tiempo para hacer uso de todos los gigas contratados, puedas hacerlo a lo largo del mes siguiente.

El beneficio de “Los gigas acumulables”

Este nuevo sistema ofrecido por la compañía Pepephone aporta ciertas ventajas al usuario. Al empezar un nuevo ciclo de facturación, los gigas acumulados serán los primeros en ser consumidos. De este modo, los gigas correspondientes al periodo actual podrán ser almacenados para el mes siguiente. Esto nos permite trasladar hasta un mes completo para poder gastarlo cuando dispongamos del tiempo suficiente. Así que, si tienes contratada La Inimitable, prepara unas vacaciones repletas de gigas con las que poder hacer maratones de cine.

Esta medida, pese a parecer promocional, no ha sido anunciada con fecha de caducidad, por lo que podemos presuponer que Pepephone tiene pensado mantener este servicio de forma permanente. El servicio se activa automáticamente para todos los clientes, por lo que no será necesario solicitarlo.