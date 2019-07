Qué 7 cosas llevar en un viaje hacia la aventura

Sí, un viaje organizado de principio a fin puede tener un cierto encanto. Al menos, puede servir para que las personas que necesitan tenerlo todo bien atado puedan, de verdad, desconectar, a sabiendas de que, por ese periodo de tiempo, no tendrán nada de qué preocuparse. Pero no es menos cierto que un viaje hacia lo desconocido, organizar esos días libres o unas vacaciones para descubrir o descubrirse a sí mismo también puede ser algo increíble. Por supuesto, en este segundo tips de viaje hay una serie de elementos sin los que el viajero no debería partir de casa para disfrutar de esa aventura de la mejor manera posible.

Contar con un móvil todoterreno. Se trata de teléfonos que están pensados para ser mucho más resistentes en el exterior tanto a la radiación solar, como a posibles cambios de presión y algunos son sumergibles en el agua. Por supuesto, como la mayoría de los smartphones actuales cuentan con GPS, lo cual puede ser muy conveniente si la aventura se está tornando un poco diferente a lo esperado y, además, este tipo de teléfonos suele mantener la cobertura mucho mejor que los convencionales. Hasta los hay que cuentan con la opción de comunicación walkie-talkie. Para encontrar un móvil todoterreno barato lo único que habrá que hacer es navegar por la red y echar un vistazo entre las diferentes opciones disponibles. Ropa y calzado. Lo primero que habrá que hacer es conocer la previsión del tiempo que hay en el lugar al que se vaya a ir pero lo más recomendable, en cualquier caso, es optar siempre por los básicos y por un calzado que resulte cómodo. Además, si las prendas se secan rápido (con tejidos como el algodón) mucho mejor porque nunca será algo bueno el ir cargando con exceso de equipaje. Primeros auxilios. Aunque no tiene por qué ocurrir nada en un viaje de aventura, uno se expone más a los elementos y puede estar en circunstancias en las que no sea tan fácil encontrar ayuda externa. Un pequeño botiquín con lo imprescindible siempre es buena idea. Neceser. Para poder mantener la higiene personal en todo momento. Además de lo básico que usamos para el baño no puede faltar una crema protectora para el sol (si el clima va a ser cálido), jabón y suavizante para poder lavar la ropa y toallitas húmedas, que siempre pueden sacar de un apuro. Un mapa. La tecnología es útil pero puede fallar. En cambio, básicos como un mapa y una brújula no ocupan sitio, ni pesan demasiado, y siempre están disponibles. Además, es importante planear y trazar la ruta que se va a seguir antes de salir de casa. Linterna. Otro gran clásico pero no por ello menos útil. Navaja y cantimplora. A poder ser de las que son multiusos. Cualquiera que haya ido de acampada sabe que, al final, estas pequeñas herramientas siempre son de agradecer. Poco que añadir sobre la cantimplora, más que la hidratación será siempre importante, sobretodo si hace mucho calor y tenerla a mano puede evitar más de una situación desagradable.