Diaterm, una empresa en plena expansión Online

El sector de la construcción, es curiosamente uno de los menos digitalizados en España hasta la fecha. Un curioso dato que prevé cambiar de rumbo en los próximos años pero que mientras tanto, sigue caminando mediante los mismos hábitos que ha seguido en las últimas décadas.

En medio de esta situación, pocas empresas han apostado firmemente por la digitalización y la tendencia tecnológica que sigue el comercio y este panorama supone una dualidad para las empresas que sí han decidido apostar por esta vía: El mundo digital ofrece infinidad de oportunidades, pero a la vez crea cierta incertidumbre ante un terreno desconocido para muchas empresas

Una empresa familiar de Sant Quirze del Vallés

Una de las empresas que decidió apostar por la vía de la digitalización allá por 2016 fue Diaterm Distribucions, una empresa familiar ubicada en Sant Quirze del Vallés, que si bien tiene una larga trayectoria local desde 1981, apostó por abrir su tienda online a su plan de ventas y así convertirse en uno de los primeros almacenes de distribución de placas de yeso laminado (tipo pladur) y aislamiento en dar el salto digital a las pantallas de ordenadores y teléfonos de los consumidores de toda España.

El yeso laminado, un material de construcción en pleno auge durante las últimas décadas no tenía apenas presencia en internet y mucho menos un e-commerce que pudiera suministrar este producto de una manera rápida y fácil como demanda el mercado digital actual.

Bastará con buscar brevemente en la red para darnos cuenta de la amplia oferta existente en otros tipos de productos de consumo, que podremos recibir cómodamente en nuestra casa. Sin embargo en determinados productos para la construcción, debido a su volumen, se nos hace más difícil encontrar un proveedor especializado dispuesto a dar el servicio de venta puerta a puerta.

El camino del polígono al E-commerce

En su apuesta por la transformación digital, Diaterm no ha cambiado solamente su web principal, ha cambiado radicalmente la comunicación con sus clientes, integrando los cambios a su otra empresa de protección pasiva contra el fuego y tratamientos ignífugos Diaterm Foc, que hasta ahora había sido una empresa local, con fuerte presencia en Barcelona que ahora quiere reforzar su presencia en el resto de Cataluña y de España.

Las empresas de aislamiento, son un tipo de negocio muy técnico donde es difícil encontrar presencia en el mundo digital. Curioso si somos conscientes de que este tipo de empresas son necesarias en el proceso constructivo de cualquier edificio.

Para llevar una gama muy extensa de productos, hace falta de una apuesta clara, pues es un proceso que requiere de muchas horas invertidas en elaborar fichas de producto, recopilar datos logísticos, elaborar estrategias, estructurar contenidos y una de las cosas más importantes: elaborar fotografía de producto de gran calidad, capaces de transmitir aquellas características que aportan singularidad a cualquier producto.

A la hora de lanzar un proyecto online, cualquier pequeña detalle puede marcar la diferencia entre cerrar una venta o no generar la suficiente confianza para hacerlo. Diaterm tiene muy claro que su apuesta debe estar encarada hacia la calidad de los productos y la calidad del servicio, para poder transmitir la confianza que tradicionalmente ha caracterizado su servicio en el mundo offline y así poder exportar toda su experiencia al mundo online.

Los detalles cuentan

Hemos consultado sobre la importancia de la fotografía de producto en una tienda online a Javier Galera de f13.photo y nos comenta que en el sector fotográfico es conocido aquello de “cuando un producto no se puede tocar, la fotografía de producto se convierte en el producto”.

También hace hincapié en cómo unas fotografías de producto profesionales puede mejorar el porcentaje de ventas sobre las visitas de una web, algo conocido en el sector como el ratio de conversión. Las fotos de producto de calidad aportan una mejor experiencia de usuario, generan confianza y ayudan a la toma de decisiones al potencial comprador.

Los humanos somos más receptivos ante ciertos estímulos visuales que ante un texto u otro tipo de información. Aunque todo esto suene más propio de productos que tiene que ver con la estética como la ropa o los objetos de decoración, se traslada en todos sus matices al resto productos.

Sin duda todos los sectores están apostando hacia la digitalización de su negocio y haciendo crecer sus horizontes comerciales en nuevos frentes que antes no se habían planteado, la era digital no es el futuro, es el presente, y las empresas que no están apostando por esta vía estas resintiendo o acabarán resintiendo tarde o temprano. La naturaleza ha seguido siempre la misma dinámica donde los peor adaptados al medio están abocados de forma irremediable a la extinción, dando paso a una nueva generación mejor adaptada al entorno.