Ideas y recomendaciones para que tu evento de empresa sea un éxito

Esto último se debe a que este tipo de actividades sirven muchas veces para reforzar vínculos entre compañeros y crear un sentimiento de pertenencia a un proyecto común; además fomentan el aprendizaje acerca de la resolución de conflictos e incrementan la motivación.

Teambuilding: la herramienta perfecta para fomentar el trabajo en equipo

Si queremos organizar uno de estos eventos para empleados, lo primero que debemos tener claro es que, para que sean efectivos como elemento motivador, deben ser originales y divertidos. En ViviendoDelCuento.net, por ejemplo, nos encontramos con diversas propuestas de teambuilding: un conjunto de actividades que promueven la participación, la diversión y el aprendizaje de habilidades de organización y trabajo en equipo. Algunas de las opciones que ofrecen son la creación de contenidos audiovisuales, gymkhanas o juegos de rol.

Estas son propuestas muy interesantes desde el punto de vista interno, porque los participantes deberán colaborar en un proyecto fuera del contexto laboral, lo que les permitirá usar las habilidades trabajadas más adelante, en situaciones donde se requieran, mejorando su rendimiento y confianza en sí mismos. Sin embargo, también lo son desde el punto de vista externo, ya que las piezas grabadas pueden usarse con fines publicitarios en redes sociales.

Eventos promocionales: cómo cuidar nuestra imagen de marca

Sin embargo estos no son los únicos eventos de empresa que pueden llevarse a cabo. No podemos olvidarnos de reforzar la imagen de marca. Los eventos promocionales, las ponencias y los patrocinios, son una buena manera de darnos a conocer, pero si no son aprovechados adecuadamente y ponemos poco cuidado en los detalles, nuestra marca, al contrario de lo que pretendíamos, podría verse afectada negativamente.

La organización del evento, así como el diseño de las tarjetas de presentación, las invitaciones, la cartelería y todo lo que usemos, es de vital importancia. Un error aparentemente tan pequeño, como por ejemplo no usar buenos materiales, puede dar muy mala sensación a los asistentes. Además, los buenos materiales incitan a darles un buen uso, fomentando de esta forma, la creatividad, tan necesaria a la hora de generar un evento de estas características. Según los expertos de la tienda para comprar papel online Dical.es: “Cuando tienes entre manos un producto de calidad, las ideas vuelan y podrás darle uso a tu creatividad para crear lo que quieras con lo que te ofrecemos en nuestra tienda de papel online”.

Pequeños detalles que marcan la diferencia

Una vez terminada la promoción, feria o ponencia, podemos extender nuestra oportunidad de obtener visibilidad mucho más allá de ellas, si optamos por regalar objetos que lleven el logo de nuestra compañía y que los asistentes puedan usar en su día a día. Estos son algunos de los regalos que nos sugieren desde el portal Regalos10.top, especializado en regalos empresariales de todo tipo: mini altavoces bluetooth, radio relojes despertador, paraguas, auriculares, cajas de luz o las nuevas cámaras instantáneas, que se están volviendo a poner tan de moda. Son opciones que no dejarán indiferente a nadie y que pueden ser muy rentables si el tipo de cliente, inversor o asociado que pretendemos conseguir, ve nuestro logo y nombre de empresa a menudo, en un objeto de uso común para él. Además, estos pequeños detalles les comunicarán, de forma elegante y apropiada a la situación, nuestro compromiso de velar por futuras relaciones comerciales con ellos.

Formar y motivar a los empleados al mismo tiempo

Volviendo a los eventos de carácter interno, si antes hablábamos del teambuilding como forma de fomentar el buen trabajo en equipo, ahora proponemos otro tipo actividades destinadas a promover los valores corporativos y la productividad a nivel individual. Algo también muy importante, ya que de nada sirve intentar consolidar un equipo de trabajo si sus integrantes ni siquiera funcionan bien por separado, no son productivos, ni comparten una dinámica de trabajo afín a los objetivos de la empresa. Por ello, los talleres, la formación y las conferencias dirigidas a empleados son otro tipo de eventos de los que podemos sacar mucho beneficio en el futuro. Además, también podemos obsequiarles con regalos pensados para motivarles y formales, como por ejemplo objetos de oficina y libros de productividad personal o finanzas, como los que nos aconsejan los expertos de Oficina10.

Como vemos, los materiales necesarios para realizar un evento dependen mucho de qué tipo de actividad queramos llevar a cabo y a quien va dirigida.

En resumen: los regalos son siempre bien recibidos y, escogidos adecuadamente, pueden ser una opción muy rentable. También es importante la calidad de los materiales, ya que darán imagen de profesionalidad e interés en cuidar las buenas relaciones. Finalmente, si de lo que se trata es de formar y motivar al personal, se debe optar por objetos útiles pero que perciban como algo positivo.