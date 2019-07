Cuidado del cabello, no te tires de los pelos

Por fortuna se lo tomó con cierto humor, sin embargo, esto u otros problemas similares pueden sucederte a ti, y quizás no te haga tanta gracia. Aquí te vamos a dar algunos consejos para cuidar tu pelo como se merece, por ejemplo, confiar en profesionales o emplear productos de primera calidad.

Confía en las marcas de prestigio

A veces por ahorrar nos conformamos con productos de baja calidad. Esto puede ser un gran problema, porque a menudo corremos el riesgo de que dichos productos tengan unos estándares de calidad inferiores a lo que esperamos. Es conveniente que hagamos nuestras compras de útiles para cuidado del cabello en tiendas especializadas y que trabajen con marcas que sean garantía de buenos resultados. En tiendas como Edenshop.es puedes hallar lo que necesitas con la seguridad de que lo que compres va a cumplir unos requisitos altos de calidad. Desde acondicionadores, espuma para rizos, alisadores, secadores de pelo, planchas para el pelo e, incluso, productos anticaída.

En este mismo sentido, destacan por trabajar con marcas como Wella, Steinhart, Kativa, L’Oréal Paris o GHD. Estos últimos son especialmente buenos debido a que esta marca, Good Hair Day (GHD), cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector. Los productos GHD® son uno de esos avales de buena calidad de los que hablábamos, precisamente porque más de 50.000 salones de belleza a lo largo y ancho del mundo confían en ellos. Por último, otra de las ventajas de este tipo de tiendas es que, además de estar respaldadas por una buena mercancía, puedes adquirir su género de manera online desde su página y recibir el producto por envío en un plazo breve de tiempo.

Planchas para pelo

Uno de los productos estrella para el cuidado del cabello son las planchas para el pelo. No sólo sirven para alisar, sino que también nos permiten conseguir ondas y rizos, de manera que es una herramienta muy versátil y práctica. Antiguamente la tecnología era inferior, de modo que utilizar estas planchas podía suponer que el pelo se nos quemara. En la actualidad hay cientos de modelos diferentes y, evidentemente, no todas son iguales.

Volviendo al tema de la calidad, si quieres resultados buenos necesitarás una plancha de pelo profesional, definitivamente no la que te comprarías en un supermercado o gran superficie en la que se vende de todo. Para comprar planchas de pelo de gama alta, nuevamente te recomendamos confiar en sitios especializados en este ámbito. Corioliss, Termix, Steinhart; cualquiera de estas marcas son muy buenas, pero deberás tener en cuenta para elegir correctamente muchos aspectos, como el tamaño y ancho de la plancha, la temperatura que puede alcanzar, si tiene o no regulador, si las placas son de cerámica, turmalina o titanio, etcétera. En ningún caso es una decisión que debas tomar de manera aleatoria, valora bien tu tipo de pelo, el resultado que quieres obtener y luego, escoge con detenimiento la plancha que más se adapte a tus necesidades.

En conclusión, cuidar nuestro cabello como es debido requiere de productos profesionales de los que venden en tiendas especializadas. No se trata de un asunto baladí y, por el bien de tu pelo, no debes tomarte este asunto a la ligera y confiarte de cualquier producto. No hay teoría que resista a un ejemplo y es que, si acabas comprando productos de mala calidad, es probable que termines como Lola Faith, con el pelo pegado en el peine en lugar de en tu cabeza.