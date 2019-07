Brackets Vs Invisalign: ¿cuál es el mejor procedimiento de ortodoncia?

La sonrisa se ha vuelto uno de los aspectos más relevantes en la apariencia de una persona y en la imagen que esta transmite al mundo. Pero lo cierto es que muchos se sienten avergonzados de su sonrisa e incluso pueden llegar a presentar problemas de autoestima por la manera en que lucen sus dientes. Sin embargo, no todos deciden hacer algo al respecto y someterse a un tratamiento de ortodoncia.

¿Por qué?

Quizá se deba a que solemos relacionar este tipo de procedimientos con la niñez o adolescencia. Todos tuvimos de chicos un amigo que usó brackets y lo más probable es que recordemos lo feo que se veía. Y es que creemos que los tradicionales aparatos metálicos son la única opción en un mercado que se encuentra en crecimiento.

Cada vez más adultos optan por utilizar ortodoncia para tener una sonrisa más estética y atractiva. Ello ha provocado el surgimiento de nuevas alternativas más discretas para que las personas puedan corregir la alineación de sus dientes sin que esto afecte su imagen personal.

Entre las nuevas opciones encontramos los brackets transparentes, que utilizan materiales translúcidos o del color de los dientes; los brackets linguales o incógnitos, que van en la parte de atrás de los dientes; o los alineadores invisibles conocidos como invisalign, unas férulas invisibles y removibles.

Si estás algo confundido por todos estos tipos de ortodoncia, no te preocupes, pues en este artículo aclararemos los aspectos más importantes.

¿Brackets transparentes o incógnitos?

Los brackets metálicos son la opción más barata del mercado, pero también la menos discreta. Se trata del clásico montón de alambres en la boca que nos hizo odiar el procedimiento en primer lugar. Pueden ser algo incómodos también, pero ofrecen buenos resultados.

Los brackets transparentes son parecidos a los metálicos, pero utilizan materiales que puedan camuflarse mejor con los dientes. Siguen siendo visibles pero son más discretos que los metálicos, pues están hechos de plástico transparente, por ejemplo, o de cerámica del color de los dientes. Sin embargo, estos elementos tienden a mancharse rápidamente. También existen los brackets de zafiro, que no se manchan y son mucho más duraderos, pero son también más caros.

La ortodoncia lingual es otra alternativa y parece ser una de las opciones favoritas de los adultos debido a su discreción. El sistema es el mismo, es decir, se utilizan brackets y alambres metálicos para alinear los dientes, pero estos se colocan en la parte interna de la dentadura. De esta manera permanecen completamente ocultos para el resto de las personas. Pero este tipo de tratamiento también tiene sus desventajas, ya que al estar en la zona que tiene contacto con la lengua, las heridas serán más constantes y también te costará más hablar de manera natural.

Para más información os recomendamos revisar este artículo de Dentaly sobre todos los tipos de brackets.

¿Qué es invisalign?

El término "Invisalign" se refiere a la marca de alineadores invisibles más popular del mercado. Los alineadores invisibles plantean un método totalmente distinto al del resto de tratamientos de ortodoncia, en el que no se utilizan brackets ni alambres. En su lugar, una férula de plástico transparente se coloca sobre la dentadura y es la encargada de ejercer la fuerza necesaria para alinear los dientes.

La férula se hace a la medida del paciente y se debe reemplazar cada cierto tiempo por una férula nueva, a medida que los dientes van cambiando de posición. Pero hay que aclarar que no son totalmente invisibles: a simple vista no serán perceptibles, pero si se miran con mucho detenimiento comienzan a notarse.

Invisalign o Brackets: ¿qué es mejor?

Depende de lo que busques y del presupuesto con el que cuentes. Si estás un poco justo del bolsillo, los brackets transparentes son la opción más barata después de los metálicos tradicionales. Sin embargo, para algunos la discreción estética de la ortodoncia transparente no será suficiente. Para ellos son recomendables los brackets linguales o los alineadores invisibles.

Invisalign es una opción más cara que los brackets transparentes, pero ofrece ventajas incomparables: como las férulas son removibles, te las puedes quitar para comer y no debes privarte de ningún alimento, además de que así es más fácil limpiar los dientes de manera adecuada. No suelen ser tan dolorosos como los brackets y ofrecen excelentes resultados en poco tiempo. Como contra, el tratamiento podría extenderse si no se usan al menos durante 22 horas al día. Además, aunque son en extremo discretos, no son completamente invisibles. Si estás considerando esta alternativa, puedes seguir el siguiente enlace para más información sobre los alineadores invisalign.

Los brackets linguales son la opción más discreta e imperceptible de todas, por lo cual son uno de los tratamientos de ortodoncia más populares entre los adultos. Son adecuados para todo tipo de maloclusión o desajuste en los dientes e incluso ofrecen resultados más precisos que la ortodoncia tradicional. No obstante, representan la opción más cara de todas y también la más incómoda, ya que la posición de los brackets en la cara interior de los dientes puede provocar dificultad al hablar, heridas en la lengua, entre otros problemas.