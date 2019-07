Los coches de modelismo: escalas y pinturas

Una maqueta de un coche es la representación a pequeña escala de un vehículo. Las colecciones de este tipo pueden basarse en coches ya pintados y con todos los accesorios adecuados, pero también en vehículos que pueden ser pintados por el usuario.

Para aquellos que estén buscando las mejores pinturas para sus maquetas de coches, nada mejor que Gravity Colors®. Una marca que lleva siendo desde hace años líder en el sector de pinturas para modelismo. Sus productos ofrecen una gran variedad de colores y lacas, lo que se traducirá en un resultado final de una enorme calidad y un acabado muy profesional.

La escala de las maquetas de coches

Precisamente, cuando se habla de escala se alude al tamaño que tiene la maqueta con respecto al coche original. Para entender bien este concepto, basta con echarle un vistazo al siguiente ejemplo: una maqueta que tiene una escala de 1:10 quiere decir que su tamaño es 10 veces más pequeño que el original.

Cuando alguien se inicia en el mundo del modelismo, la escala es uno de los factores más a tener en cuenta para que la colección sea totalmente pareja. No obstante, hay que prestar especial atención al hecho de que los modelos de coches que existen en el mercado actual no se fabrican en todas las escalas disponibles. Aunque hay coleccionistas que no tienen problema a la hora de contar en su colección con modelos de coches de diferentes tamaños.

También hay que tener muy en cuenta que la escala no va a ser el principal indicativo del precio de una maqueta. A veces, el hecho de que un modelo de coche sea más caro que otro puede deberse a otra serie de factores, entre los que cabría citar su antigüedad o la disponibilidad actual.

Pintar los modelos de coches

El tipo de pintura, el método de aplicación y la posibilidad de pulir y encerar son algunos de los factores que hay que considerar antes de pintar los coches de modelismo. Para tomar la mejor decisión en este sentido, es más que recomendable acudir a este catálogo de model car paints.

Todo tipo de pinturas ideales para pintar coches de carreras, clásicos, modernos, etc. Gravity Colors dispone de los colores más innovadores para darle a cada coche el toque más adecuado. Lo más interesante de todo esto es que se trata de los mismos colores que utilizan las grandes marcas de coches de todos los tiempos. Pinturas que apenas necesitan de 5 minutos de secado y que pueden usarse directamente con el aerógrafo.

El aerógrafo de acción es la mejor herramienta en este caso. Resulta ideal para principiantes, ya que es muy fácil de manejar y se pinta con él de forma sencilla. Para aquellos que ya tienen algo de experiencia en la tarea, lo mejor será un aerógrafo de doble acción, un tipo de aerógrafo que ofrece un mayor control a la hora de pintar.

Hay quienes utilizan pinceles o sprays para el proceso de pintado, pero en realidad a la larga el aerógrafo resulta mucho más económico. Precisamente, en este último caso el aerógrafo permite disponer de un mayor control en la presión y elegir la cantidad de pintura más adecuada.

En definitiva, los coches de modelismo es una de las colecciones más populares. Hay quienes lo hacen llevados por la nostalgia de aquella flota de coches que tenían en casa de pequeños, mientras que otros se dejan llevar por puro placer. Un hobby al que se le pueden echar muchas horas y grandes dosis de dedicación, sobre todo si se desean pintar los modelos de vehículos.