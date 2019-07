A la hora de dormir, que no te moleste ni el aire

Llegas de trabajar, de todo el día en la calle y cuando entras en casa y llega la hora de dormir, lo que quieres es descansar bien para estar a tope al día siguiente. Pero hay ruido y no puedes pegar ojo. Ya tenemos un problema además del calor.

Lo primero que haces es poner el ventilador y abrir las ventanas para que entre las dos opciones puedas combatir las altas temperaturas que sufrimos estos días estivales por la noche, pero el ventilador hace un ruido infernal y no corre ni una brisa. Es en este momento cuando piensas que deberías tener un buen ventilador silencioso de calidad, puesto que así, el ruido de este electrodoméstico no te va a dar ningún problema para dormir y descansar todo lo que necesitas para dar el máximo de ti al día siguiente. Existe una gran cantidad de ventiladores que no hacen nada de ruido, y que son de marcas reconocidas y de una gran experiencia en el sector, de forma que te garantizan el buen funcionamiento de sus máquinas.

Hay ventiladores perfectos para tu descanso de un sinfín de modelos: de pie, de mesa, de torre; y están esperando a que tú decidas cuál es el mejor para ti.

Ahora bien, ¿sabes qué es exactamente un ventilador silencioso?

Simplemente, es un ventilador que genera una cantidad de ruido mucho menor. En los tradicionales, las aspas se mueven muy rápido, y este movimiento genera el ruido tan molesto que pretendemos evitar.

Los llamados silenciosos tienen aspas que apenas generan ruido porque están hechas de materiales ligeros, lo que hace que sufran menos rozamiento con el aire. Además, estas aspas ya no son rectas como en los tradicionales de toda la vida, sino que tienen formas más redondas y mueven el aire más suavemente.

¿Por qué comprar un ventilador que no hace ruido?

Pues lo cierto es que hacerte con uno de estos ventiladores tiene ventajas, como que hacen mucho menos ruido que los tradicionales, como queda explícito en su nombre.

Aparte de eso, otra de las ventajas es la facilidad con la que se limpian, sobre todo, los que no tienen aspas. Basta con pasarle un paño. Además, los ventiladores más modernos cuidan mucho su diseño para ser atractivos y funcionales.

El que hagan menos ruido no significa que den menos aire, pero sí gastan menos luz a la hora de tenerlos encendidos.

¿Qué ventiladores sin ruido puedo comprar?

Hay ventiladores que proporcionan un gran rendimiento, como el Turbo Silence de la marca Rowenta. Este ventilador de sobremesa tiene 5 vatios de potencia y apenas hace ruido. Sus 5 velocidades permiten controlar la cantidad de aire que genera y repartir el aire por la estancia.

Si lo que buscas es un ventilador en forma de torre, entonces el Orbegozo TWM 1015 puede ser una opción muy buena para ti. Este cuenta con control a distancia y tiene muy bajo consumo eléctrico. Su aspecto actual y sus 45 vatios sumado a sus modos de funcionamiento te garantizan un descanso perfecto.

Tiene una función para purificar el aire y cuenta con un amplio margen de rotación.

¿En qué fijarnos para comprar un ventilador que no haga ruido?

Como decimos, hay muchos modelos y marcas distintas en el mercado, y por eso es necesario tener en cuenta una serie de aspectos.

En primer lugar, el presupuesto que tengas es determinante. Sí es verdad que un ventilador de estas características es un poco más caro que uno tradicional, pero dentro de los silenciosos puedes encontrar varios precios diferentes.

Las dimensiones del ventilador también son importantes. A lo mejor el que necesitas no es demasiado grande para que quepa en un lugar concreto, o no debe ser demasiado pesado para ponerlo encima de un mueble.