Principales causas de los accidentes de tráfico en carretera

La DGT ha tomado medidas contundentes para reducir la siniestralidad al volante. En el 2016 se cerraba el año con un aumento de 29 fallecidos en contraste con las cifras obtenidas en 2015 (1.160 fallecidos frente a los 1.131 del año anterior).

Antes de introducir todas estas medidas, se estudiaron las principales causas que dan paso a estos accidentes, y son los que vamos a describir a continuación:

Exceso de velocidad

El exceso de velocidad es la principal causa que producen los accidentes de tráfico, siendo una de las infracciones más comunes (y no solo en España, sino en cualquier parte del planeta).

Conforme se va incrementando la velocidad, el conductor deja de poder controlar lo que se mueve a su alrededor. Se incrementa la velocidad de reacción y reduce las posibilidades de sobrevivir a un accidente.

En el caso de que haya lluvia, las consecuencias son todavía peores, y es que se incrementan las posibilidades de sufrir aquaplanning.

No solo supone un peligro para el conductor, si no para cualquier otro vehículo que se encuentre con el mismo.

Distracciones al volante

Según la Federación Española de la Seguridad Vial (FESVIAL), casi la mitad de los accidentes de tráfico (un 45% de los mismos) se podrían evitar si los conductores estuvieran atentos a la carretera.

Una distracción puede ser fatal, podría llevar, por ejemplo, a incrementar la velocidad de un momento a otro sin que nos diéramos ni cuenta, a no ver un coche en un cruce o a un peatón que está a punto de cruzar la carretera.

Alcohol y drogas

Más de un 60% de los accidentes están relacionados con el consumo de alcohol y drogas. Las administraciones se han tomado muy en serio esta causa de siniestralidad, y es algo que cada vez podemos ver en las campañas de la DGT, cada vez más duras.

Y es que tan solo hace falta tomarse una cerveza para dar positivo en los controles de la policía.

Ya sea solo por salir a cenar a la esquina, o por coger el coche unos minutos, estar bajo los efectos del alcohol y de las drogas es una temeridad que podemos pagar todo.

Además, ahora se han endurecido las penas; aquellos conductores que conduzcan bajo esos efectos pueden enfrentarse hasta retiradas de carné o prisión.

Estado de los neumáticos

Los neumáticos son el punto de contacto del vehículo con el asfalto, por lo que es de esperar que cualquier deterioro en los mismos pueda elevar las posibilidades de padecer un accidente.

Se calcula que 3 de cada 4 accidentes podrían haberse evitado si los neumáticos hubieran estado correctamente mantenidos.

No comprobar la presión, no saber que el calor influye en el desgaste cuando llega el verano o no tener en cuenta el tiempo que ya estamos circulando con esos neumáticos son tan solo algunos de los errores que pueden resultar fatales.

Además, la fatiga también está relacionada con el 20-30% de los accidentes.

Estas son las principales causas de los accidentes de Tráfico.