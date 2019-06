Un hogar, mil ideas que desarrollar

Para muchos de nosotros un hogar, el inmueble que habitamos en soledad, con nuestra pareja o en familia, va más allá de un simple elemento constructivo en el que vamos a desarrollar gran parte de nuestra vida. La vivienda se convierte en una posibilidad de desarrollar nuestro talento creativo en la decoración, crear unas condiciones óptimas para vivir o poder dar rienda suelta al manitas que todos llevamos dentro, arreglando desperfectos, llevando el mantenimiento de todo el hogar o reciclando lo que producimos para echarle una mano al medioambiente.

El hogar es ese espacio que nos permite ser nosotros mismos, experimentar con nuestras posibilidades, ser completamente libres y actuar en consecuencia. Un lugar en el que ofrecer lo mejor de nosotros mismos para que los que están o estarán a nuestro cargo también puedan desarrollarse libremente, con seguridad, y sean todo lo felices que su propia naturaleza les permita.

Un espíritu decorativo

Para todos aquellos que disfruten con la belleza a su alrededor, con su exclusiva y peculiar forma de embellecer los espacios. Para los que tienen un espíritu creativo y gustan de diseñar sus propios hábitats, el hogar se presenta como el lienzo perfecto para desarrollar su particular forma de ver el mundo, o al menos como le gustaría verlo.

Todas y cada una de las estancias de una vivienda pueden ser, y de hecho son, objetivos decorativos, lugares donde proyectar la propia personalidad, carácter, gustos y criterios estéticos de cada cual. Sin límites, pues somos los auténticos reyes en esos dominios. Podemos colocar, si así nos place, lámparas de araña de cristal de roca en el salón y una colección de las figuras originales de Stranger Things, Toy Story 4, Dragon Ball, entre otras muchas de las que podemos localizar en la tienda de figuras Capsule 15, la tienda online de referencia para este tipo de decoración. Y también, si así lo deseamos, tener una cama hecha de cañas de bambú y un cuarto de baño que sea a su vez gimnasio.

Todo lo que se nos ocurra podemos crearlo, pues no tenemos por qué estar sujetos a definiciones ni modelos de nadie, las únicas limitaciones son las que vienen impuestas por las dimensiones del inmueble, el presupuesto para afrontar los gastos y nuestra capacidad creativa.

Las tendencias de moda en decoración de interiores están muy bien, pero solo si nos identificamos con ellas, y siempre que podamos aplicarles los cambios y adaptaciones que los tres elementos anteriormente nombrados nos permitan. Es otras palabras, podemos utilizar la capacidad de los diseñadores y los criterios de la moda, pero siempre a través de nuestro filtro personal con el que dar nuestra propia visión de esa decoración y de las posibilidades de nuestro bolsillo y vivienda.

Las mejores condiciones para vivir

La decoración es fundamental para que sintamos como nuestro el inmueble que habitamos, que facilite la desconexión mental al llegar a casa al vernos rodeados de lo que nos gusta, de las cosas que nos traen recuerdos o aquellas que nos relaja contemplar. Pero el hogar necesita una serie de elementos que proporcionen los niveles más elementales de confort.

Unas buenas instalaciones de servicios básicos, como los de la corriente eléctrica, agua, calefacción, comunicaciones o el gas son imprescindibles para llevar una vida acorde con los tiempos que nos ha tocado vivir y nos facilite desarrollarnos en otras áreas sociales, laborales y personales con seguridad y libertad.

Elementos como la calefacción se consideran imprescindibles para llevar un nivel de calidad de vida digno, pero, en este caso, además, debemos pensar en la seguridad, ya que se considera un objeto peligroso, si no se le hace un buen mantenimiento periódico, y en cuestiones monetarias, pues representa uno de los principales gastos en cualquier economía familiar.

Para no errar en su elección debemos considerar factores como el número de habitantes que tiene la casa, sus costumbres, si la queremos como sistema de calefacción global o solo para el agua sanitaria, etc. En este enlace, encontraremos Las mejores calderas de gas según nuestras necesidades, un listado de las mejores elaborado por la prestigiosa empresa líder en instalaciones de calderas Proicalderas, es decir, estaremos siendo asesorados por expertos en esta materia.

El manitas interior

Por último y como señalábamos al principio de nuestro artículo, el hogar nos da una estupenda oportunidad para sacar nuestra personalidad artesana, ese manitas que todos llevamos dentro y que está deseando demostrar todas sus habilidades. Ya sea porque podemos crear una habitación / taller donde olvidarnos del mundo mientras nos dedicamos a nuestros proyectos manuales, ya sea porque es algo que solo nos incumbe a nosotros, que no tenemos que demostrar nada a nadie y, por tanto, tenemos plena libertad de creación y también para errar, pues nadie te juzga.

En cualquier caso, resultará imprescindible tener una buena caja o un armario completo de herramientas de bricolaje. En taladroatornillador.net, vas a tener la oportunidad de acceder a la mejor guía de compra de taladros atornilladores de todo internet, una herramienta útil y eficaz para llevar a cabo los mil y un proyectos que podremos realizar en nuestro hogar para mejorarlo, cambiarlo, mantenerlo…

Aunque, lógicamente, esta no es la única herramienta que debes tener en tu cuarto de trabajo. La siguiente lista la componen, según los expertos, todas aquellas que son imprescindibles para considerar que tienes todas las posibilidades para realizar los trabajos que se presenten. Ahora bien, debemos insistir en la calidad, las herramientas baratas no duran mucho y además pueden causar daños a los que las utilizan, por lo tanto, ve a la tienda de ferretería del barrio y no al chino.

Hazte con las mejores marcas de cintas métricas, un juego de destornilladores de varias cabezas (pala y estrella) y tamaños, un martillo (recomendable el martillo de garra para poder sacar clavos doblados con la otra parte de la cabeza), alicates (de presión, pelacables, universales), llave inglesa, un conjunto de llaves fijas (planas y de tubo), un nivel, un cutter, un lapiz, cinta aislante, tornillos, puntillas, tacos, tuercas y arandelas, una sierra, unas tenazas, una llave grifa (para instalaciones de agua), unas escaleras, guantes protectores…

En cuanto a los elementos mecánicos, aparte del taladro mencionado más arriba, te puede ser útil una pistola de silicona, una amoladora, aspiradoras, lijadoras, una pistola para pintar, una sierra de calar, una decapadora… evidentemente todo dependerá del tipo de trabajo que suelas realizar y de tus aspiraciones como manitas del hogar.