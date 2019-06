¿Cómo conseguir una depilación de cejas perfecta?

Elegir una buena máquina de depilación es importante para que podamos lucir un físico envidiable. Y es que la impresión de las cejas incluirá en la imagen general de nuestro rostro, además de en el maquillaje y en el estado de ánimo.

Pero escoger la máquina de depilar cejas no es tan fácil como parece: existen tantos modelos en el mercado que necesitaremos de una buena guía de compra para tomar la decisión.

Y esto es precisamente lo que te ofrecemos: sigue leyendo para saber en qué criterios debes basarte antes de comprar.

¿En qué debemos basarnos para elegir una buena máquina de depilación?

Precisión

La primera máxima en la que nos vamos a centrar es en la precisión. Y esto es algo lógico -> Piensa que cualquier corte involuntario es irreversible, y tardará bastante tiempo en que vuelva a poblarse la zona.

Para saber si una máquina es o no precisa, tendremos que fijarnos en la tecnología que se ha usado para construirla.

Para evitar cualquier duda, siempre puedes apostar por una marca de calidad y por guiarte por las opiniones de aquellos usuarios que ya comprado un modelo, y se han decidido a escribir sobre el mismo.

Compacto

Dependiendo del uso que le vayas a dar a la máquina depiladora, el tamaño máximo por el que te podrás decidir será más o menos elevado. Sin embargo, nosotros te recomendamos comprar una máquina depiladora compacta.

Así no solo la podrás usar en casa, si no que también la tendrás disponible para llevarla a un viaje e, incluso, al trabajo.

Dentro de este punto también vale la pena echar un vistazo a la ergonomía: es decir, a la forma que tiene de adaptarse a nuestras manos.

Mantenimiento simple

No queremos comprar una máquina depiladora que sea complicada de mantener, que requiere de mucho tiempo. Pero, claro está, algo de mantenimiento debería llevar -> Si el dispositivo no tuviese piezas intercambiables, estas no se podrían cambiar ni limpiar, podrían almacenarse bacterias y sería todo un riesgo utilizar la máquina depiladora.

Vale la pena invertir en un modelo que sea de tipo Wet & Dry, ya que así lo podrás usar debajo de la ducha sin que se deteriore.

Multifunción

Cuanto más versátil sea la máquina, mucho mejor. Aunque tengas que invertir un poco más en el aparato, la idea es que elijas una que sea multifuncional.

Esto quiere decir que no solo te permitirá depilarte la zona de las cejas, si no que también será válida para otras zonas, incluso para las más delicadas. Puede adaptarse a la zona de las axilas, mejillas, nariz, orejas, a la ingle o a la zona del bikini, al vello púbico, etc.

Algunos modelos traen hasta cepillos faciales para adaptarse mejor a ciertas zonas.

Relación calidad / precio

Apuesta siempre por una marca de calidad y busca un precio que se adapte a tu bolsillo. Lo interesante es encontrar un equilibrio entre ambos factores.

Todo esto te permitirá elegir una buena máquina de depilación.