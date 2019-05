Apuestas online ¿Una moda en el deporte o una realidad?

En los últimos años, como nunca en la historia, las apuestas deportivas han cobrado una relevancia inusitada, las razones son muchas, algunas sociológicas, otras económicas y muchas tecnológicas, en el siguiente artículo te explicaremos las razones por las cuales cada vez más personas toman el gusto de jugarse unos euros en línea y porque ya no son más una moda, sino una realidad en la escena del deporte en general.

Como primera medida debemos señalar que las apuestas deportivas, pueden ser legales o ilegales, existen desde que se inventó el deporte, es más, en muchos lugares remotos del mundo en los que la internet y la bancarización aún no han penetrado lo suficiente, los vecinos siguen reuniéndose en los bares y apostando de manera informal, sin embargo, la forma más moderna y legal, es mediante casas de apuestas deportivas en línea.

Te cuento lo anterior como introducción para presentarte las razones sociológicas por las cuales los seres humanos adoran los juegos de azar, ya verás que es probable que tengas algo de jugador en tu interior y dejes de considerarlo una moda.

¿Por qué apostamos?

Las civilizaciones antiguas definieron su relación con el azar a través de la figura de los dioses, para los griegos, Tyche era la deidad que definía la fortuna de los mortales arrojando monedas de oro o plata desde una bolsa, y dejando que la aleatoriedad definiera quién corría con buena suerte y quién no. Ahora bien, más allá de la referencia, en la cotidianidad los apostadores no se fían mucho de los dioses, pero experimentan el mismo vértigo ante los grandes dilemas deportivos, como ¿quién será el ganador de la Liga de Campeones? ¿Messi volverá a coronarse como el pichichi de La Liga? ¿Quién será el Campeón de la Copa América Brasil 2019?, etc.

La sensación de que la fortuna nos favorece, bien sea una diosa o nuestra propia capacidad de predecir el futuro, nos lleva a asumir pequeños riesgos y a poner en juego algunas monedas consideradas como fuera de riesgo económico, es decir, que no afectarán a largo plazo, que bien pueden multiplicarse o perderse, sin que esto ponga en crisis nuestro modus vivendi.

¿La tecnología qué tiene que ver?

En la medida en que no hace falta ir al bar de la esquina o vérselas con una infraestructura no siempre legal para apostar unos euros, más y más gente ha ido animándose a apostar algún dinerillo en los diferentes eventos deportivos. Nunca antes como ahora, fue posible simplemente abrir una página web, ponerle 5 euros al Barcelona y cruzar los dedos para que Messi haga un milagro.

En esto ha influido mucho la creación de una robusta infraestructura de datos y finanzas que nos permite hacer uso de nuestro dinero sin salir de casa, pero también, la contribución del sector público en la creación de un marco legal que le permita a las apuestas operar dentro de la seguridad que ofrece el Estado.

Es por eso que no hace falta más que tener una cuenta bancaria y un teléfono inteligente para poderse convertir en un apostador profesional, eso y una capacidad de predecir las fortalezas y debilidades de tu equipo puede convertir los 5 euros que apostaste en 50, o tal vez en 500, todo puede pasar.

¿Cómo contribuyen las apuestas a la economía?

El gran problema de las apuestas deportivas hasta hace algunos años es que operaban en su gran mayoría al margen de la ley y que no estaban reguladas por el Estado, esto quiere decir que básicamente estábamos a merced del regente apostador y que, si a este buen hombre no se le antojaba cumplir con sus compromisos de pago, nos veríamos obligados a resignar nuestro dinero o a confrontarlo.

Esto ya no sucede más, la mayoría de los Estados Europeos se han apercibido de lo beneficioso en términos de política tributaria que puede ser ofrecer un marco legal a los apostadores y han desarrollado políticas que regulan el mundo de las apuestas deportivas y la manera en que las casas de apuestas pueden operar.

Lo anterior quiere decir que, aunque te cobrarán impuestos, puedes estar 100% seguro de que, si apuestas un centavo y ganas, nadie, absolutamente nadie, te negará el derecho de cobrar tu dinero y de llevártelo cuando lo necesites. Un cambio radical frente a la época de la informalidad y la ilegalidad de las apuestas.

¿Y la popularidad de dónde viene entonces?

En la medida en que los apostadores lo tienen cada vez más fácil y los medios de comunicación popularizan los eventos deportivos, la publicidad ha ido haciendo mella en nuestra consciencia y nos hemos ido rindiendo a la idea de apostar algún dinero cada vez que hay un evento importante.

De acuerdo con la mayoría de los estudios clínicos la sensación de placer y adrenalina producida por el cerebro cuando un apostador gana, es similar a la que experimenta un ser humano cuando está enamorado, así que ya te imaginarás el coctel de emociones que las apuestas pueden llegar a desatar.

Esta es la razón por la cual las apuestas deportivas son tan populares últimamente, la tecnología y nuestra naturaleza primitiva se juntaron, pero claro, no olvides jugar con responsabilidad para mantener tu relación con los juegos de azar y las apuestas siempre bajo control.

Pongamos un ejemplo práctico con la Liga MX

La justicia del torneo regular lee hizo justicia al futbol mexicano como hace muchos años no se veía, será una final tan apretada en el campeonato clausura y los apostadores ya perdieron la cabeza, después de que León y Tigres avanzaran a la final tras superar respectivamente al América y a Monterrey en la última fecha. El pronóstico es reservado para descifrar quien se quedará con el título, pero si algo es seguro, es que los dos equipos llegan fortalecidos moralmente.

Los dos partidos que se vienen (ida y vuelta), serán prácticamente una final perfectamente justa, el primero y el segundo de la tabla general se batirán frente a sus respectivas aficiones, primero en Nuevo León y después en Guanajuato. Hay que decir que, sin embargo, con 41 y 37 unidades, los equipos que definirán la final de la Liga Mexicana tenían la suficiente ventaja sobre sus perseguidores, rezagados por varias unidades, para jugar su último compromiso con tranquilidad y motivación de desbancar a dos grandes como Pumas y Cruz Azul en cuanto a número de títulos se refiere.

¿Cómo llega el León F.C. a la final?

El León F.C llega a la final siendo el primero de la tabla de posiciones con 41 unidades, pero no sólo eso, además acumuló a lo largo del torneo la cifra de 12 victorias consecutivas, histórica en los torneos cortos del futbol mexicano, además, dejando fuera al América, que alegaba no encontrar rival opositor. Los apostadores están siguiendo esa racha y su continuidad, en la que sólo se registran dos empates y dos derrotas, una de ellas sin relevancia.

No obstante, si algo entusiasma a los expertos en pronósticos deportivos, es la capacidad ofensiva del León F.C y es que el cuadro dirigido por Ignacio Ambriz, no sólo se quedó con el primer lugar del campeonato regular, también fue el más goleador de todo el torneo (41 tantos a favor), en sus filas está el mejor goleador del certamen y la racha más positiva

Si lo anterior no fuera suficiente, el cuadro del bajío mexicano en Guanajuato también registró la malla menos vencida a lo largo de las diecisiete fechas del torneo, permitiendo nada más 14 anotaciones, menos de una por encuentro. No sorprende que en este momento las apuestas parezcan inclinarse a favor de este conjunto.

¿El segundo de la tabla tiene posibilidades?

Tigres no quedó en el segundo lugar de la tabla por casualidad, de hecho, el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León logró un empate agónico en condición de visitante en Guanajuato en la primera fecha del torneo, en un encuentro que se distinguió por el juego duro y la garra que pusieron ambas escuadras.

Aunque las estadísticas del equipo regiomontano no son tan favorables como las del primer finalista, los dirigidos por el brasileño nacionalizado mexicano, Ricardo Ferretti, terminaron con 37 unidades, registrando 11 victorias, 4 empates y 2 derrotas, razón por la cual, los apostadores saben que están hablando de un equipo muy equilibrado con su rival.

No obstante, la ofensiva de los Tigres no fue tan efectiva como la del León, consiguiendo apenas 33 anotaciones a lo largo de 17 encuentros y permitiendo que el rival marcara en 16 oportunidades. En defensa parece tratarse de un partido parejo, en ataque, los Tigres necesitarán mejorar mucho si quieren llevarse la victoria.

Un resumen del último encuentro entre León y Tigres

El partido tuvo lugar en el Estadio León, emplazado en la ciudad que lleva el mismo nombre. Se trató curiosamente de la primera fecha del torneo y el resultado fue un empate a dos tantos. Sin embargo, fue un encuentro lleno de curiosidades y de tensión, en el que Tigres se adelantó desde el minuto 6 gracias a una anotación de Javier Aquino, posteriormente, León consiguió empatar el juego 5 minutos después con gol de Walter González y así concluyó la primera parte.

Cuando apostadores y aficionados daban por descontado que le encuentro terminaría empatado a un gol, vino una nueva anotación de León, esta vez fue Yairo Moreno que marcó en el minuto 89, poniendo a Tigres contra las cuerdas, pero, en una jugada extraña en el minuto 95 del partido, el juez decretó pena máxima a favor de Tigres y el francés André-Pierre Gignac, empató el juego una vez más, decretando el resultado definitivo del juego, empate a dos, en uno de los juegos más emocionantes de todo el torneo clausura 2019.







¿Por quién apostar?

El corazón dice que Tigres tiene garra y que no dejará de pelear hasta el último minuto del encuentro, se trata de un equipo bien balanceado que tanto en defensa como en ataque se mostró muy efectivo a lo largo del campeonato, además tiene la inercia de ganador y una potencia ofensiva a destacar, sin olvidar la capacidad defensiva, que funcionaría mucho, ya que, de lograr sacar un triunfo en casa, podría buscar un empate en Guanajuato para consumarse campeón.

La cabeza indica por su parte, que León F.C tiene las mejores estadísticas del torneo y prácticamente ninguna defensa puede resistirse a su ofensiva, que se verá debilitada con la ausencia de JJ Macías y la suspensión en la ida de Sambueza. Es muy difícil marcarle en condición de visitante y cualquier cosa puede pasar, después de todo, León vio frenada su racha positiva ante Chivas, uno de los peores equipos del torneo.

La final será para aquel que haga valer su localía con mayor eficiencia, tanto León F.C, como Tigres tienen la posibilidad de llevarse la victoria todavía, sin embargo, tendrán que hacer respetar su casa para lograrlo.