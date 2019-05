Consejos para controlar a tus hijos en el coche cuando conduces

Cuando cada determinado tiempo giramos la mirada para saber cómo van atrás, existe mayor riesgo de sufrir un accidente. No podemos estar todo el trayecto observando al bebé porque es desviar la atención durante la conducción es una práctica muy peligrosa.

Es por eso que debemos buscar técnicas que hagan más simple el conducir y brindar seguridad a los niños, especialmente si son muy inquietos.

Vigila a los niños mientras conduces

Una manera de controlar a los pequeños de la casa que viajan en tu coche, es entreteniéndolos. Prueba con un repertorio musical de su gusto, ya que si cantan sus temas favoritos tendrán menos tiempo para pelearse o gritarse, y así conducirás en paz. Ten siempre a mano las canciones de sus personajes favoritos.

Otra opción es aprovecha las ventajas que trae consigo la tecnología. Cuando salgas no dejes la tablet en casa, llévala y déjales ver alguna película o video. Así conseguirás que no te molesten mientras estás en la carretera. También están los libros interactivos, con los que se enfocarán en escuchar la lectura y no armarán dramas en el vehículo.

Y como la idea es siempre tenerlos vigilados, un espejo de coche para bebé facilitará que veas rápido al niño, sin distraer tu atención de la carretera. Son perfectos porque ofrecen un amplio campo de visión.

Otros consejos para el control frecuente

La alternativa del espejo de coche, combinada con el entretenimiento, desprende excelentes resultados para viajar largos trayectos con bebés o niños pequeños, incluso de noche, ya que los tutores de estos retrovisores pueden ver en la oscuridad, y así el niño siempre estará controlado sin que sea necesario girarse..

Para mayor tranquilidad, hay que verificar que los seguros de las puertas estén abajo y no confiarnos en que automáticamente lo hacen, porque en ocasiones solo se bajan por sí solos cuando se acelera a cierta velocidad.

Asegúrate que el niño se sienta bien y ayuda a controlar su estado de ánimo. A veces no se trata de berrinches o caprichos, sino que el estrés por algún dolor o malestar físico, se manifiesta en quejas o llanto. Al percatarse de esta conducta, lo mejor es comprobar que todo está bien con tu hijo.

Otra opción que siempre resulta bien, es llevar como pasajero al juguete preferido del niño, así mientras juega se distrae y no tendrás que dividir tu atención entre el volante y controlar al bebé.

Procura que duerman una siesta antes de salir. Siempre que sea posible, es una manera de llevarlos controlados.

No dejes de colocarle el cinturón de seguridad y mucho menos de usar el asiento para bebés en el caso de los menores de 3 años.

Una merienda nunca está de más para hacer sentir al niño cómodo y tranquilo. Disfrutando de algún dulce o fruta, seguro calman la ansiedad y evitan el estrés.



El consejo más importante es que no solo el niño debe estar descansado, el conductor del coche también. Estar agotado y coger la carretera con niños es estresante para ambos, por lo que si no logras aliviar tu presión, difícilmente podrás controlar el comportamiento de un bebé malhumorado en el coche.