Fórmulas de entretenimiento móvil, con y sin Internet

Muchos creen que los juegos de ordenador son algo que está reservado únicamente para los niños. La realidad es que divertirse y pasarlo bien no tiene edad, por lo que el entretenimiento digital es un placer indicado, igualmente, para adultos.

Existen tanta variedad de juegos como variedad de gustos. Para quienes aprecian una buena dosis de entretenimiento digital, en este apartado se mencionan varios de los más jugados y que ni siquiera requieren de una conexión continua a Internet, para ofrecer un momento de diversión sin límites.

¿Sin Internet? Que siga la diversión

Ya sea a través de los portátiles, los móviles, o las tablets, es un hecho que se pueden llevar a cualquier lugar los juegos predilectos, para evadir el aburrimiento o, simplemente, para disfrutar de ellos cuando se prefiera.

Hay algunos que requieren una conexión a Internet que permita la interacción en tiempo real. Sin embargo, no todos los juegos necesitan de una conexión permanente a Internet, para que puedan ser jugados sin problemas por el usuario.

Algunos juegos para descargar gratis sin internet, sólo deben ser instalados en el dispositivo y, con la cantidad de carga suficiente en la batería, se tendrá lo necesario para un momento de buen entretenimiento.

Lo mejor es contar siempre con un puñado de este tipo de juegos descargados en la tablet, para echar mano de ellos cuando sea necesario, sin depender de la disponibilidad de Internet.

Algunas opciones para descargar

Éstos son algunos de los juegos que se encuentran disponibles, según la preferencia del jugador:

Carreras y acción

En este tipo de juegos, hay que poner los cinco sentidos para lograr avanzar en los distintos niveles, debido a la rapidez con la que se desarrollan. Algunos ejemplos de este tipo de juegos son: Minion Rush, Gru - Mi villano favorito, Subway Surfers y Temple Run 2.

Simulación y casuales

Los juegos casuales son aquellos cuya filosofía o finalidad no varía demasiado durante los diferentes niveles del juego. Entre ellos se pueden mencionar: Ice Age Village, Candy Crush, Dumb Ways to Die 2, The Games y Alto’s adventure.

Aventuras

Este tipo de juegos son adictivos ya que, al llegar al final de un nivel, el jugador no puede esperar a ver qué le depara la siguiente etapa. Dentro de este tipo de juegos, se van desarrollando historias que atrapan al jugador. Un ejemplo es Leo’s Fortune, en el cual se deben recolectar pistas para determinar quién ha robado el oro.

Otros muy emblemáticos de esta categoría son: Minecraft, Pocket Edition, Thomas Was Alone, Terraria y Rayman Jungle Run.

Los puzzles

Esta clase de juegos son los ideales para matar el aburrimiento. Con muchas variantes que complementan su esencia, algunos buenos ejemplos de esta categoría son: Monument Valley, Cut the Rope 1 y 2, The Room y sus versiones Monolithic y World of Goo.

Lo mejor en entretenimiento sin salir de casa

Son muchos los fanáticos del cine y la televisión que prefieren disfrutar de sus series y películas favoritas en la comodidad de su hogar.

Este tipo de público, había encontrado su aliado ideal en una página web llamada Elite Torrent, que ponía a disposición de los internautas lo último y más novedoso en películas y series.

Pero el sueño fue quebrantado por la aprobación de leyes que protegían la propiedad intelectual, que hicieron procedente el bloqueo de esta web, la meca del entretenimiento de muchos.

Desde entonces, han surgido varias páginas alternativas a elitetorrent 2, que ofrecen a los usuarios el mismo contenido novedoso, en su idioma y que, aparte, puede ser descargado de manera fácil y segura, a través del intercambio de archivos torrent, a través de una página web con un servidor de acceso público.

A continuación, se mencionan algunos de los portales web que se encuentran activos para el intercambio de este tipo de archivos:

Lo que ofrece Torrents.me

El contenido de esta página está muy bien clasificado por categorías. Al entrar ella, se debe hacer clic en el banner que pide esconder la dirección IP, para que los datos del usuario no puedan ser rastreados. Se pueden descargar películas, música, deportes, juegos, libros y aplicaciones.

Lo que ofrece Rarbg.to

Ofrece sus contenidos en HD y 4K. Este portal, cada día gana mayor cantidad de adeptos, gracias a que ofrece un contenido muy atractivo y de alta calidad. Su fuerte son las películas de estreno, las series de TV, los juegos y los documentales. Otra ventaja radica, en que es posible disfrutar de diversas series en streaming con calidad 2160p.

Lo que ofrece Limetorrents.info

Uno de los portales más sólidos del medio, con alrededor de 10 años de servicio ininterrumpido en la red. Se diferencian por su buscador de palabras, que hace la búsqueda más rápida y eficiente. Es fácil utilizar este portal, por lo que sólo se requiere crear un usuario e iniciar las descargas del contenido de preferencia.