Adaptaciones tecnológicas y digitales en el mundo empresarial

En la actualidad, para que cada empresa pueda desempeñarse al 100% y ofrecer a los clientes un mejor servicio, es fundamental que cuenten con equipos informáticos sofisticados para cubrir todas las demandas con las que interactúan a diario.

Pero esto por sí solo no es suficiente, debido a que se requiere constantemente de personal capacitado para operar con dichos equipos, y velar por la seguridad permanente de la información manejada en la empresa. A continuación se mostrará cómo realizar las mejores adaptaciones tecnológicas para un mejor rendimiento empresarial.

Adquisición de equipos modernos

A la hora de adquirir equipos informáticos, se deben tener en consideración determinados detalles, que sin lugar a dudas, marcarán la diferencia en el rendimiento y la calidad. En el mercado existen los llamados ordenadores “All in One”, los cuales están diseñados para realizar tareas de una forma mucho más cómoda de lo habitual, ya que estos modelos son una mejora de los tradicionales, obteniendo como resultado modelos más elegantes y eficientes para ofrecer al cliente.

A la hora de adquirir un ordenador, se pueden considerar modelos de marcas reconocidas, tales como Apple, Lenovo y HP, para realizar una comparativa de ordenadores All in One de manera efectiva. He aquí las características principales de estos equipos:

Tienen de promedio entre 19 a 27 pulgadas de pantalla.

Capacidades de memoria RAM que oscilan entre los 4GB a 8GB de almacenamiento.

Procesadores entre 1.6GHZ hasta 3.4GHZ.

Capacidades de disco duro entre 500 GB hasta 2.000 GB para almacenar información.

Tarjetas gráficas de las marcas AMD, NVIDIA e Intel.

Resoluciones de pantalla full HD con valores entre 1920x1080 píxeles.

Sistemas operativos Windows 10 e iOS.

Periféricos para conexiones de redes inalámbricas y también para otros dispositivos electrónicos, tales como cámaras digitales.

USB última generación.

Capacitación de usuarios

Muchas veces, suele suceder que en ciertos puestos de trabajo, los empleados encargados de realizar una tarea en particular no tienen el conocimiento adecuado para llevarlo a cabo, cosa que suele retrasar en gran medida, el ritmo y volumen de trabajo.

El manejo de ordenadores modernos exige un correcto modo de uso. Para estos casos, es recomendable optar por cursos de formación para empresas, con el objetivo de capacitar adecuadamente al personal con respecto al manejo efectivo de herramientas tecnológicas, sistemas operativos, utilización de bases de datos, análisis e interpretación de datos, programación de sistemas para entornos de escritorio y aplicaciones móviles.

Por supuesto, en esta lista también están incluidos todos los cursos relacionados con el mundo del marketing digital, redes sociales, herramientas para gestión de marketing online, así como automatización de e-mail marketing.

Es recomendable que las empresas capaciten a su personal sobre las nuevas tecnologías, para que sean ellos los que puedan resolver un problema que se presente o se les asignen nuevas tareas. Si esto no se hace, se tendrá que contratar un servicio extra que realice aquello que los empleados no saben o no pueden hacer.

Acerca de la seguridad en Facebook

El tema de la seguridad informática influye mucho en el mundo empresarial, y puede afectar a todos por igual. En las redes sociales, tales como el caso de Facebook, es muy común para los expertos maliciosos de la informática, poder hackear una cuenta de alguna persona, generalmente con propósitos de entretenimiento, espionaje o robo de información.

Pero a pesar de esta situación, dentro del hacking ético, es posible realizar una gran cantidad de pruebas de seguridad para reportar fallos encontrados dentro de los sistemas informáticos utilizados en una empresa, y poder acceder con autorización a perfiles de Facebook de los usuarios, sí y solo sí, se necesita solamente para recuperar datos e información privada.

En este mismo orden de ideas, para realizar esta actividad, se puede encontrar más información en esta web, donde se explica paso a paso y con detalle, cómo obtener la información detallada de un determinado perfil de usuario, contraseñas y correos electrónicos.

Las redes sociales, como Instagram, Facebook y Twitter, son conocidas por ser altamente vulnerables a los ataques de usuarios sin escrúpulos, por lo que se recomienda siempre tomar todas las medidas preventivas necesarias para mantener la privacidad de los datos y evitar cualquier intrusión.

Herramienta de traducción online

Durante las jornadas laborales, bien sea redactando o transcribiendo un documento para efectos de traducción (si lo aplica), en algunos casos es fácil encontrarse con palabras que resultan desconocidas para muchos. Consultar con un libro de traducción de idiomas puede ser una buena opción, sin embargo, dependiendo del conocimiento que se tenga del idioma a consultar, ese proceso puede llevar un tiempo prolongado para su implementación adecuada.

Es por esta razón, que se recomienda en la mayoría de casos, utilizar un traductor gratis online que es una herramienta fácil y práctica para aplicar en cualquier trabajo, este mecanismo de traducción en línea está ganando gran popularidad entre los usuarios. Puede emplearse no sólo para traducir el idioma inglés, sino aproximadamente 25 lenguas más. Y la herramienta tiene facilidades diseñadas para crear documentos tradicionales o especializados, textos para fines más técnicos, e inclusive, literarios.

Los traductores son muy fáciles de usar, incluso pueden traducir más de dos mil palabras con tan sólo un clic, esta herramienta es utilizada por millones de usuarios. Alguno de estos traductores ya tienen la opción de traducir por voz incorporada también.