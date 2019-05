El auge de la cosmética natural sobre la industrial

La piel es el órgano más grande del cuerpo y, aunque muchas personas no lo saben, absorbe prácticamente cualquier cosa que se coloque sobre ella, aunque nadie niega que los productos de salud y belleza que llegan a las tiendas tienen cierto nivel de control.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en conjunto con las Naciones Unidas lanzó un informe en el que detalla los potenciales efectos negativos que podrían generar muchas de las sustancias químicas aprobadas sobre el sistema hormonal de los usuarios como los parabenos, los colorantes, los sulfatos, las siliconas y muchos otros.

Es por esta razón que cada vez más personas se están decidiendo por los productos de cosmética natural sobre la toxicidad de la cosmética industrial. La versión en crecimiento trabaja con ingredientes orgánicos para lograr los mismos fines que su versión menos saludable. De esta forma, las personas pueden cuidar su imagen mientras cuidan su propia piel, su salud y el medio ambiente.

¿Cuáles son los problemas de utilizar la cosmética industrial?

Diversos estudios han demostrado que más de 800 ingredientes industriales son dañinos para la salud de las personas, de los cuales aproximadamente 700 pueden crear afecciones tóxicas, hasta 300 pueden causar anormalidades en el desarrollo y algunos están asociados a enfermedades como el cáncer y el Alzheimer.

Algunos de los más peligrosos son los parabenos en cualquiera de sus formas, las fragancias, los pigmentadores de color, la dietanolamina, el butilenglicol, el imidazolidinil urea, entre muchos otros. Y como si esto no fuese suficiente, el cuerpo puede absorberlos hasta 3 veces más rápido que el agua.

Para abordar los problemas generados y evitar mayores escándalos, las grandes empresas de la industria han optado por utilizar productos no tóxicos, pero esto no significa necesariamente que sea orgánico o natural, puesto que este es el término que se otorga a los productos que han sido probados en animales y no han provocado decesos en la mitad de los participantes durante las siguientes dos semanas a su aplicación.

Por qué la cosmética natural

En principio, la cosmética natural ha salido al mercado como una opción que busca solventar todos los vacíos que la versión industrial ha dejado a un lado, pero manteniendo los logros que se han generado a lo largo de los años en materia de salud y belleza. Esto ha generado que este nicho pueda facilitar una serie de ventajas.

Amigable con el medio ambiente

A diferencia de los ingredientes químicos, la cosmética natural utiliza componentes que no producen daños a la capa de ozono, masas de agua u otros.

Utiliza ingredientes naturales y orgánicos

Al utilizar ingredientes como aceites o leches vegetales, no hay necesidad de utilizar ciertos químicos que pueden ser dañinos para la salud.

Adecuado para todos los tipos de piel

Uno de los beneficios más importantes es que sus componentes benefician a todos los tipos de este órgano, por lo que las personas que cuentan con pieles sensibles o atópicas no se encuentran excluidas.

Nutre la piel en lugar de irritarla

Los ingredientes naturales no irritan la piel -a menos que se sea alérgico a sus componentes como las nueces o el coco-, pero sí la nutren con vitamina E, antioxidantes y otros elementos que aumentan su salud.

Reduce el proceso de envejecimiento celular en la piel

Algunos componentes de la cosmética industrial como los colorantes y los conservantes artificiales, pueden ocasionar el envejecimiento de la piel. Sin embargo, las naturales reducen el envejecimiento al nutrirla adecuadamente.

El crecimiento de la cosmética natural

Según los últimos datos disponibles de la Sociedad Española de Químicos Cosméticos, el crecimiento de los productos orgánicos llegó al 20% entre mediados de 2017 y 2018, llegando a números históricos en ciertas localidades como un 30% tan sólo en la Comunidad de Madrid.

Aunque nada está escrito en piedra, al sumarlo con las cifras de años anteriores que contaron con un crecimiento sostenido superior al 8%, ciertamente esta parece ser una tendencia irreversible.

Esto no solo demuestra un cambio de conciencia a nivel mundial, sino también a nivel local. De esta manera, las empresas de cosméticos industriales están viendo sus ventas reducirse cada vez más por la nueva tendencia que se está marcando en el mercado, lo que las obliga a crear nuevas líneas que se adapten a las necesidades de la clientela o comenzar a planificar su salida del mercado.