Algunos tips para enviar un correo impactante a RR.HH.

Para que un correo electrónico llame la atención de los reclutadores debe generar curiosidad. El aspirante debe proporcionar algunos datos relevantes, pero no todos. ¿Qué se debe decir en un email para no fracasar en el intento? No te pierdas estos ejemplos de correos en ModeloCV, los cuales te ayudarán a causar el impacto deseado en quien lo recibe.

Sin embargo, que alguien entregue el currículum a una empresa, sea por correo o directamente, no significa que tiene garantizado una entrevista. Tampoco es realista pensar que ser invitado a una cita de trabajo implica aceptación del candidato. En todo caso, la clave para triunfar en esta situación es la preparación.

Hay que captar el interés de los reclutadores

A la hora de buscar trabajo hay varios factores que van a determinar tener éxito o no. En algunos casos, depende de la calidad del currículum que se envié por correo. En otros, va a ser determinante la actitud que demuestre el aspirante durante la entrevista de trabajo.

También es importante cuidar la forma como está redactado este currículum. Esto es algo vital para lograr los objetivos planeados. No hacerlo, impedirá que los receptores estén interesados en conocer el perfil profesional del candidato y se pierda una oportunidad de trabajo. Las siguientes recomendaciones sirven de ayuda:

Asunto. Para que el destinatario abra el email el asunto debe ser específico y personalizado. Se debe evitar frases informales como “Vacante” o “Saludos”. El propósito del correo debe ser claro.

Destinatario. Lo mejor es ser neutral, sin importar si la empresa o el receptor es conocido. Algo que se debe evitar son las expresiones coloquiales, por supuesto, sin dejar de ser cordial.

Presentación. La clave es exponer de forma clara el motivo del email y explicar que vacante o puesto se aspira.

Manifestar interés por la compañía. En este caso, lo ideal es explicar por qué se desea ser parte de la compañía y que se valora de ella.

Cualidades. En esta parte del texto se pueden resaltar todas las habilidades y cualidades que hacen al candidato el más idóneo para el puesto. Sin olvidar mencionar que se espera concertar una cita para la entrevista o para proporcionar información adicional.

Despedida. Siempre es bueno terminar agradeciendo el tiempo que se va a tomar el receptor al leer el email y despedirse de forma cordial.

Seguir estos prácticos consejos, garantizan redactar un correo electrónico que despierte curiosidad en el receptor. Si no se logra esto, lo más seguro es que los reclutadores muestren poco deseo de conocer al postulante. El siguiente paso es estar preparado para cuando se consiga la tan anhelada entrevista.

Lo que no se debe hacer en una entrevista de trabajo

A veces ocurre que eres el mejor enviando currículum por correo, pero no sucede lo mismo durante la entrevista de trabajo. Si te han rechazado varias veces, no pienses que es por tu perfil profesional. Aunque no lo creas, esa quizás, no es la causa principal. Así que, si nunca has tenido éxitos en el proceso de selección, lee más aquí para que sepas que es lo que puede estar ocurriendo.

Por lo general, las empresas buscan personas interesadas, proactivas, comunicativas, motivadas y, sobre todo, que tengan un excelente CV. Pero no es lo único que consideran. Para evitar ser descartado en una entrevista, conviene tener presente las siguientes razones que motivan a tomar esa decisión:

Mentir o falsear datos. Nada daña más la imagen de un candidato que tenga que recurrir a estas prácticas deshonestas. Al menor indicio de engaño, los entrevistadores terminaran por descartar al que miente. La más común es mentir sobre los idiomas. Un refrán afirma: “La mentira tiene patas cortas y la verdad siempre la alcanza”.

Interrumpir al entrevistador. Esta práctica es sinónimo de protagonismo, impaciencia e incapacidad para escuchar. Por tanto, antes de responder, es preferible oír con detenimiento lo que dice el reclutador y esperar que termine de preguntar. No es necesario presumir que se domina la entrevista.

Hablar mal de anteriores jefes o compañías. Es una actitud poco profesional, revela indiscreción e inmadurez por parte del candidato. Sin mencionar que la persona que hace esto demuestra conflictividad.

Ser negativo. Un candidato que sea pesimista en demasía suele ser descartado con facilidad durante el proceso de selección. Por norma general, las empresas evitan introducir este tipo de empleados a su capital humano para no perjudicar el ambiente de trabajo y a los demás profesionales.

CV con errores ortográficos. Deja mucho que desear de un profesional que entregue un CV con mala redacción, faltas ortográficas, mal estructurado, que tenga espacios en blanco, muy extensos o que contenga datos innecesarios.

Estos son tan solo algunos de los errores más comunes que suelen cometer los aspirantes que terminan por ser descartados durante una entrevista o proceso de selección. Pero no son los únicos. Conocer esta información evitará que alguien termine de la misma forma y, más importante aún, estará mejor preparado para la próxima oportunidad que se le presente.