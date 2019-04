Nuevos tiempos en el sector de los servicios informáticos

En los últimos años, se ha producido un extraordinario desarrollo tecnológico de toda clase de herramientas informáticas, bien de software, bien de hardware, que constituyen los sistemas de seguridad relativo al tratamiento de datos de una empresa común: backup, wifi, datos en cloud... De ahí, la importancia de contar con una empresa solvente y con mucha experiencia IT, que sea capaz de gestionar la dirección tecnológica del cliente, como GRUPO LINKA, una empresa acostumbrada a solucionar los problemas relacionados con el mantenimiento informático.

Principales servicios informáticos

La empresa ofrece una amplia cobertura en una extensa red de temas relacionados con la tecnología, que pueden afectar al correcto funcionamiento de una empresa, por lo que conviene explicarlos detenidamente.

Mantenimiento informático

Esta modalidad se encarga de detectar y corregir los problemas derivados de los sistemas tecnológicos más usados en el día a día de un negocio, concretándose en tres vertientes principales: ordenadores (contratiempos de software o hardware, de redes informáticas y de seguridad en cada uno de los ordenadores de la compañía, ya sean sobremesa o portátiles), servidores (administración y monitorización de los servidores de la empresa) y software (revisión y puesta al día de aplicaciones). Una serie de tareas que conviene, no abordar unilateralmente o dejar en manos con poca experiencia en este sector, sino delegar su tramitación en profesionales.

Outsourcing IT

El Outsourcing tiene lugar cuando se decide contratar a un tercero, para que realice un abanico de funciones que la empresa no está en condiciones de realizar por sí misma. En el ámbito informático, consiste, pues, en externalizar todos o un número menor de sus servicios IT, para así ahorrar costes y trabajar con unos profesionales que tengan una reconocida experiencia en el sector (sin necesidad de incorporarlos a su estructura, con el subsiguiente pago de costes fijos). Una tarea de gran responsabilidad, de ahí la conveniencia de encontrar una compañía que ponga a disposición de su clientela los servicios de un cualificado técnico IT, para que apoye al departamento en cuestión o, directamente, convertirse en él.

Soporte informático

Es un servicio mediante el que los especialistas en cuestiones tecnológicas ofrecen asistencia técnica, soporte remoto ante cualquier problema que haya surgido o pueda surgir, y asesoramiento a quienes tengan que trabajar con las nuevas tecnologías de forma cotidiana. Por tanto, puede realizarse físicamente (realizando el diagnóstico u otras tareas de formación para resolver los problemas en la sede de la empresa) o a distancia (se realiza mediante la red o vía telefónica). Las acciones a realizar por los expertos habrán de ser fijadas, con antelación, en el documento de contratación, por lo que debe ponerse mucha atención en este punto, ya que de ello dependen temas tan trascendentes como el compromiso de respuesta y asistencia in situ (no es lo mismo que tenga una veloz duración de cuatro horas, que una más lenta de doce horas).

Mantenimiento remoto

Ocurre cuando un sistema local, de individualizada entidad, se utiliza para labores de gestión de una industria, a distancia, de forma que se puede ver o modificar los parámetros de la tecnología de control de sistemas, redes, plantas, sensores o máquinas de dicha industria. Este mantenimiento puede realizarse mediante radio móvil (UMTS, GPRS, HSPA, EDGE), Internet (LAN, cable de TV, conexión DSL o VPN) o una conexión de red fija (analógica o ISDN). Con este sistema, se reducen los tiempos de trabajo e inactividad, se consigue un mejor almacenamiento (central) de datos y se disminuyen los costes de mantenimiento, por lo que puede ser muy beneficioso que funcione óptimamente.

Seguridad informática

O ciberseguridad, es el proceso de detectar un uso no autorizado de un sistema informático, independiente de que este se produzca con intenciones maliciosas (por ejemplo, obtener ganancias) o por simple accidente. Son medidas muy eficaces, en este sentido, la instauración de un sistema perimetral, la fortificación de las redes con firewalls y el control de puestos de usuarios.

Gestión de Cloud, en lo referente a escritorios virtuales y servidores

Cloud, literalmente traducible del inglés como “nube”, consiste en el almacenamiento de datos mediante una red, principalmente Internet. Así, se puede tener acceso a la información mediante una conexión, desde un dispositivo, móvil o fijo, ubicado en cualquier lugar, con lo que se garantiza una mejor accesibilidad, menores costes y mayor invulnerabilidad frente a los delincuentes informáticos. Son, por tanto, muy útiles, para las empresas, como escritores virtuales y como servidores en Microsoft Azure, al no exigir costosas inversiones iniciales y optimizar su hardware disponible.

Además de los ya citados, GRUPO LINKA ofrece una gran cantidad de servicios adicionales (Firewalls Fortinet, SonicWall, instalación de redes cableadas y también de redes WiFi…). Sus servicios informáticos pueden contratarse, no ya en Madrid y alrededores, sino en España entera, incluyendo las Islas Baleares y las Canarias.