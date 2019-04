Desde que nació, Internet ha revolucionado la vida de millones de personas que cada día se conectan a esta red para obtener información, resolver dudas o simplemente para entretenerse. Así mismo, uno de los campos que más se han visto influenciados por esta nueva herramienta es, sin duda, el sector del comercio. Hoy en día, ya nadie concibe una empresa si esta no dispone de redes sociales sólidas y de una página web profesional en la que mostrarse al mundo. Por eso, no es de extrañar que cuando se trata de crear una start-up uno de los primeros aspectos que se pone sobre la mesa sea cuánto cuesta una página web. Esta es un espacio, y sobre todo un canal, que permitirá a un nuevo proyecto ponerse en contacto directo con su público objetivo.

Si no nos conocen, no existimos. Este slogan resume muy bien uno de los puntos clave para el buen funcionamiento de un negocio. Si bien ofrecer productos de calidad y escoger buenos nichos de mercados es esencial, no conocer o acercarnos nuestro público potencial es un error que pondrá en jaque a todo lo anterior. Por eso, cuando nos sentamos a analizar los gastos que generará la puesta en marcha de nuestro negocio, al menos en su fase inicial, es necesario que incluyamos la creación de nuestro sitio web y su coste.

Darse a conocer sí, pero… ¿Cuánto cuesta una página web?

Responder a esta pregunta pasa primero por una toma de decisiones sobre diferentes factores. Uno de ellos se basa en establecer una estimación del presupuesto con el que contamos para crear nuestra web. Encontrar un buen precio en el mercado no es difícil, pero va a variar en función de aspectos como la complejidad de nuestro sitio web. Para poder tener una estimación aproximada, podemos echar mano de plataformas específicas que nos ayudarán a ello.

Otro de los factores importantes en este proceso, que está directamente relacionado con el punto anterior, se basa en la idea de web que tenemos. Por ejemplo: ¿queremos que sea una E-commerce (o tienda online)?, ¿una web con blog?, ¿una web para empresa, de tipo más bien corporativo? ¿Una web creada especialmente a medida?. También es importante que valoremos otros elementos como pueden ser la habilitación para la realización de pagos, la vinculación con aplicaciones determinadas, la posibilidad de presentarla en varios idiomas, la utilización de servicios SEO, etc.

Si todo este lenguaje nos resulta complicado ya que no estamos familiarizados con el sitio web, lo ideal es, tras ver todos estos puntos, ponernos en contacto con la empresa que queremos que diseñe nuestro sitio web y facilitarle las ideas o valores que queremos transmitir con nuestra página y el público a nuestro target; es decir, nuestro público objetivo, al que queremos acercarnos.

Otro aspecto importante que debemos valorar se centra en la fase posterior a la creación de la página web y está relacionado con el mantenimiento de la misma. Deberemos decidir si queremos ser nosotros mismos quien actualice las informaciones o si queremos contratar a un community manager que se encargue de ello. Esto dependerá de la cantidad de material que queramos difundir desde nuestra plataforma, de la regularidad de los cambios que queramos introducir, del tiempo del que disponemos para ello y de la familiaridad que tengamos con las nuevas tecnologías.

En cualquier caso, nuestras necesidades pueden verse alteradas durante la vida de nuestra empresa, por lo que cualquier decisión que tomemos al respecto de la gestión de nuestra web puede ser reversible y adaptada a las particularidades de cada periodo, clientela, presupuesto, etc.

Los beneficios de una web personalizada

Darle a nuestra web la importancia que se mereceré nos permitirá disfrutar de las ventajas que ofrecen este tipo de plataformas. Entre las más valoradas destacan:

La posibilidad de posicionar nuestros productos en cualquier lugar del mundo.

El aumento de la probabilidad a la hora de buscar nueva clientela.

El poder afianzar el contacto directo con aquellos clientes que no residen cerca de nuestro negocio físico (en caso de tenerlo).

El acceso a un feedback más rico y directo: ya que será mucho más fácil establecer comunicación con nuestros clientes actuales y potenciales.

La apertura al mundo y la posibilidad de mostrar la calidad y variedad de nuestros productos o servicios.

La posibilidad de establecer redes de contacto con otras empresas del sector o de otros sectores con lo que pueden crearse acuerdos de colaboración.



A estas ventajas que tiene per se la creación de una web para nuestra empresa, se le suman otras cuestiones favorables a ello como son la democratización de internet y el incremento del número de usuarios que diariamente se conectan en busca de información. Por otra parte, la internacionalización de los mercados y la apertura del mundo empresarial permite que no sea necesario poseer una empresa de gran tamaño para poder introducirse en otros puntos geográficos.